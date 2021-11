Liqui Moly Starligue - Nantes : Cojean sera le prochain entraîneur

🆕🖋️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋.

Le HBC Nantes est heureux d’annoncer la future prise de fonction de 𝐆𝐫𝐞́𝐠𝐨𝐫𝐲 𝐂𝐨𝐣𝐞𝐚𝐧, nommé entraineur principal du « H » à compter du 1er juillet 2022.

« Une immense fierté »

La solution a été trouvée en interne. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, le club de handball de Nantes, pensionnaire de la Liqui Moly Starligue, a officialisé le nom de celui qui sera l'entraîneur principal de l'équipe première, à compter du 1er juillet prochain. Et il s'agit d'un homme bien connu du club, à savoir Grégory Cojean.Lors de ses trois derniers exercices, Cojean était déjà présent au club, mais il occupait alors deux autres postes, et plus précisément celui de directeur sportif avant d'enchaîner avec celui d'entraîneur adjoint. Au club depuis l'année 2005, soit depuis plus de seize ans, Grégory Cojean, aujourd'hui âgé de 44 ans, gravit donc un nouvel échelon. Il prendra alors la suite d'Alberto Entrerrios, en partance pour Limoges.Dans le communiqué annonçant son arrivée officielle, Grégory Cojean ne pouvait évidemment pas cacher sa joie : « C'est pour moi une immense fierté de me voir confier la responsabilité d’être le coach principal du HBC Nantes pour les 2 prochaines saisons. Je tiens à remercier Gaël de la confiance qu’il m’accorde à travers cette mission. L’envie de relever ce nouveau défi est forte et je donnerai toute mon énergie pour continuer de faire grandir ce club que j'aime., que j’espère tout aussi intenses, avec ce public merveilleux et ces supporters exceptionnels. Avant cela, la saison 2021-22 reste notre priorité et nous devons tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en début de saison. Allez le H ! » Après dix journées déjà disputées, le club de Nantes occupe actuellement la deuxième place du classement du championnat de France de handball, avec quinze points et à cinq unités de la place de leader, occupée par le PSG.