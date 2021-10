Liqui Moly Starligue - Limoges : Entrerrios entraînera le club à partir de l'an prochain

✍🏽 @A_Entrerrios , 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙪 𝙇𝙞𝙢𝙤𝙜𝙚𝙨 𝙃𝙖𝙣𝙙𝙗𝙖𝙡𝙡 !

L'actuel coach du @HBCNantes s’est engagé en faveur du club limougeaud à partir de la saison 22/23 !



Entrerrios s'est d'abord construit un beau palmarès de joueur

C'est un très beau coup réalisé par le club de handball de Limoges, actuel pensionnaire de la Liqui Moly Starligue. En effet, ce lundi matin, via son compte Twitter officiel, la formation française a officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur, qui prendra ses fonctions à partir de l'année prochaine, pour le tout début de la saison 2022-23. En effet, il s'agit d'. Une arrivée qui le réjouit, comme il l'a lui-même confié, sur le site internet officiel de sa future formation : « Je suis content d’avoir eu cette opportunité pour travailler dans un club qui progresse depuis des années et qui a des ambitions qui correspondent très bien à mes envies. C’est un club qui souhaite passer un cap et continuer d’avancer notamment sur le secteur sportif. Heureux et honoré d’être la personne choisie pour entrainer le Limoges Handball. »Ce dernier est actuellement l'entraîneur principal du HBC Nantes, et ce depuis trois saisons désormais. Avant d'entraîner, le natif de Gijon a, tout d'abord, été joueur. Une période durant laquelle il a ainsi pu se construire un palmarès plus qu'intéressant, avec pas moins de trois Ligue des Champions, de nombreux titres de champion d'Espagne, ainsi que diverses autres récompenses individuelles tout comme également des distinctions en sélection. Pour le début de sa carrière d'entraîneur, lors de la saison 2016-17, Alberto Entrerrios était, tout d'abord, adjoint., contre Montpellier. C'était alors en 2018. L'an passé, le H avait, encore une fois, goûté au Final Four de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. Reste désormais à savoir jusqu'où pourra-t-il emmener Limoges.