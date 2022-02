Liqui Moly Starligue : Le PSG, toujours invaincu, écrase Limoges et conforte son avance en tête

Pluie de buts sur Coubertin et le PSG qui déroule et continue son sans-faute au sommet de la Liqui Moly Starligue. Toujours invaincu (18 matchs, 18 victoires), l'intouchable leader du classement a d'abord peiné contre Limoges, qui avait pris l'avantage en début de match avant que Paris ne se réveille et ne comptait que deux buts de retard à la pause (20-18) sur le parquet parisien lors de cette rencontre comptant pour la 17eme journée de championnat. Malheureusement pour les Limougeauds, les Parisiens ont lâché les chevaux au retour des vestiaires. Mikel Hansen et ses coéquipiers ont alors enchaîné les buts. Les visiteurs, restés un temps quatre minutes sans marquer le moindre but face à la cage de Vincent Gérard, ont, eux, explosé en vol pour finalement s'incliner de 15 buts face au premier du classement, auteur de 24 buts lors d'une seconde période que le PSG a survolée (24-11).

Et maintenant le retour de la Ligue des Champions

L'après-midi parisienne se conclut sur un deuxième et dernier but du jeune parisien Noah Lenclume et vient clore une très belle partie des 🔴🔵 qui retrouveront Coubertin dès jeudi pour un choc en @ehfcl face à @SGFleHa pic.twitter.com/2O5DH8ea8k

— PSG Handball (@psghand) February 20, 2022







Les Parisiens et leur petit nouveau Noah Lenclume, venu parachever le festival des siens à trois minutes de la fin sur son unique but de la rencontre (son premier chez les professionnels), comptent de nouveau sept points d'avance sur leur dauphin Nantes. Place maintenant à la Ligue des Champions pour les hommes de Raul Gutierrez, qui renoueront avec la compétition jeudi prochain chez eux (17h00) à contre les Allemands de Flensbourg. Jeudi dernier, le PSG, quatrième de son groupe mais toujours en course pour la qualification néanmoins, aurait dû disputer sur le sol ukrainien contre Zaporojie son premier match européen depuis son nul à Coubertin face au FC Barcelone mais le déplacement des joueurs de la capitale avaient été annulé en raison des tensions entre l'Ukraine et la Russie.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 17EME JOURNEE

Jeudi 17 février 2022

Cesson-Rennes - Nancy : 30-25



Vendredi 18 février 2022

Chambéry - Nantes : 25-32

Chartres - Saran : 23-30

Toulouse - Dunkerque : 26-23



Samedi 19 février 2022

Nîmes - Aix : 28-29

Créteil - Montpellier : 30-27



Dimanche 20 février 2022

PSG - Limoges : 44-29



Reporté pour cause de covid : Saint-Raphaël - Istres