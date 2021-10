Liqui Moly StarLigue (J8) : Montpellier remonte au classement, Istres et Nîmes dos-à-dos

Après sa défaite au buzzer face au PSG le week-end dernier, Montpellier a su s’imposer à Nancy. En déplacement sur le parquet du promu, le MHB a signé un quatrième succès en huit journées pour se rapprocher du haut du tableau de Liqui Moly StarLigue. Emmenés par Elvar Asgeirsson (6 buts sur 9 tirs), les Nancéiens ont donné du fil à retordre aux joueurs de Patrice Canayer pendant toute la première mi-temps. Rarement menés au score, les joueurs du GNMHB ont même viré en tête d’une longueur à la pause, notamment grâce à une intervention d’Obrad Ivezic (9 arrêts à 25% d’efficacité) face à Yanis Lenne (3 buts sur 4 tirs) à la dernière seconde. Visiblement contrariés, les Héraultais sont revenus sur le parquet du Palais des Sports Jean-Weille avec d’autres intentions. Grâce à Lucas Pellas (4 buts sur 4 tirs) puis Lucas Moscariello (4 buts sur 5 tirs), le MHB a pu prendre deux longueurs d’avance pour la première fois du match après moins de quatre minutes en deuxième période. Désormais lancés, les coéquipiers de Gilberto Duarte (5 buts sur 9 tirs) et Hugo Descat (3 buts sur 6 tirs) ont ensuite déroulé, comptant jusqu’à cinq buts d’avance. Au final, Montpellier s’impose de trois longueurs (30-33) et revient à deux points de la deuxième place quand Nancy chute pour la deuxième fois de suite et se retrouve au bord de la zone rouge.

Un match nul miraculeux pour Istres

En clôture de cette 8eme journée, Istres et Nîmes ont réservé un scenario hitchcockien ! L’USAM, qui restait sur trois défaites de suite en Liqui Moly StarLigue, tenait la victoire sur le parquet de la lanterne rouge mais une fin de match manquée leur a coûté un point. Sous l’impulsion d’Henrik Jakobsen (6 buts sur 6 tirs), Nîmes a pris un bon départ pour mener de deux buts après sept minutes. Istres s’est alors accroché pour revenir et lancer un chassé-croisé jusqu’à la mi-temps. Tom Poyet (2 buts sur 2 tirs) a ramené les Nîmois à une seule longueur au moment de retrouver les vestiaires. Au retour sur le parquet, les coéquipiers de Michaël Guigou (0 buts sur 2 tirs) ont serré le jeu pour se détacher progressivement. Avec six buts d’avance à l’entame du dernier quart d’heure, l’USAM pensait pouvoir voir venir mais, comme un mal lancinant ces derniers temps, les Gardois n’ont pas su conclure. Profitant de toutes les maladresses adverses, dont un jet de sept mètres sur le poteau pour Mohammad Sanad (5 buts sur 7 tirs), les Istréens ont multiplié les offensives réussies pour revenir dans le match et égaliser à un peu plus d’une minute du terme grâce à Arthur Jund (3 buts sur 3 tirs). Luc Tobie (1 but sur 4 tirs) a cru avoir fait le plus dur pour Nîmes mais son but a été refusé pour un marcher loin d’être évident quand Andrea Guillaume (2 buts sur 3 tirs) a manqué le cadre à la dernière seconde. Au terme d’un match ahurissant, Istres et Nîmes se quittent sur un match nul (29-29) qui permet aux Provençaux de revenir à hauteur de Saran, Dunkerque et Nancy. Les Nîmois, quant à eux, n’ont pas relevé la tête.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 8EME JOURNEE

Jeudi 28 octobre 2021

Chambéry - Dunkerque : 30-27



Vendredi 29 octobre 2021

Chartres - Limoges : 27-25

Créteil - Cesson-Rennes : 25-31

Saran - Nantes : 28-30

Toulouse - Saint-Raphaël : 29-28



Samedi 30 octobre 2021

Aix - PSG Handball : 24-35



Dimanche 31 octobre 2021

Nancy - Montpellier : 30-33

Istres - Nîmes : 29-29