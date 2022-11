Liqui Moly StarLigue (J8) : Le PSG et Nantes repassent devant Montpellier

60’ : C'est terminé ! Paris s'impose à domicile ! (36-32)

Nantes sans pitié avec Créteil

Montpellier ne sera resté en tête que 48 heures. En ouverture de la 8eme journée de Liqui Moly StarLigue, les joueurs de Patrice Canayer se sont imposés à Aix mais la réponse du PSG et de Nantes étaient attendues ce dimanche. Premier en lice, le club de la Capitale a mené de bout en bout à l’occasion de la réception de Chambéry. Les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont très vite pris les commandes grâce à Dainis Kristopans (7 buts sur 7 tirs) et Luc Steins (5 buts sur 6 tirs), avec quatre longueurs d’avance au bout de dix minutes. Les Savoyards se sont alors accrochés et ont su revenir à une longueur à l’approche de la pause, atteinte avec deux buts d’avance pour le PSG. Emmené par Sebastian Skube (7 buts sur 9 tirs), Chambéry a effacé un retard de quatre unités au début du deuxième acte, revenant à hauteur avec un peu plus de 20 minutes encore à jouer. C’est à l’approche des dix dernières minutes que les Parisiens ont fait la différence, avec un 6-1 qui leur a permis de s’envoler au tableau d’affichage. Le PSG s’impose au final de quatre longueurs (36-32) et reprend la tête du classement.Nantes, de son côté, n’a pas fait de détail lors de la réception de Créteil. Toutefois, les protégés de Grégory Cojean n’ont pas connu une entame de match facile. Les Cristoliens, sous l’impulsion de Mario Lopez Alvarez (4 buts sur 6 tirs) ont fait douter les Nantais pendant le premier quart d’heure, comptant jusqu’à trois longueurs d’avance. Reprenant leurs esprits, les coéquipiers de Valero Rivera (6 buts sur 8 tirs) se sont retrouvés et ont infligé un 10-2 pour s’installer en tête au tableau d’affichage. Malgré un trou d’air en fin de premier acte, le « H » a atteint la pause avec deux buts d’avance. La deuxième mi-temps n’a pas été du même acabit avec Créteil qui a peiné en attaque avec seulement onze réalisations. Nantes, pour sa part, a mené le jeu à sa main et enchaîné les séries pour creuser un véritable gouffre avec les Cristoliens. La marge est alors passée à quatre puis sept pour atteindre un maximum de treize unités dans les derniers instants de la rencontre. Malgré cette alerte en début de match, Nantes s’impose très largement (38-25) et reste au contact du PSG et de Montpellier.