Liqui Moly StarLigue (J8) : Le choc facilement remporté par le PSG face à Aix

Le PSG Handball n’a clairement pas de rival en Liqui Moly StarLigue. Après s’être imposé sur le parquet de Montpellier le week-end dernier, le sextuple champion de France a très nettement dominé son dauphin en amont de la 8eme journée, Aix. Une rencontre que les joueurs du PAUC ont su bien démarrer, faisant jeu égal avec les Parisiens grâce notamment à Kristjan Kristjansson (6 buts sur 13 tirs) mais cela n’aura duré qu’une dizaine de minutes. En effet, ne trouvant plus de solutions en attaque au grand dam de leur entraîneur Thierry Anti, les Aixois ont sombré. Vincent Gérard (4 arrêts à 31% d’efficacité) se montrant décisif et profitant d’un but souvent déserté par Alejandro Romero pour permettre à son équipe de jouer à six en attaque après la sortie pour deux minutes de Gabriel Loesch (1 but sur 1 tir), le PSG Handball a infligé un 6-0 en cinq minutes. Le PAUC a eu l’opportunité de se relancer avec une double supériorité numérique, avec notamment la sortie pour deux minutes d’un Vincent Gérard passablement énervé après un tir au visage de Kristjan Kristjansson. Toutefois, les Parisiens ont fait mieux que tenir le choc, maintenant les Provençaux à bonne distance sans même avoir à forcer leur talent.

Le PSG Handball n’a jamais ralenti

C’est avec une marge de sept buts que les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont retrouvé leur vestiaire. Les coéquipiers de Mikkel Hansen (4 buts sur 6 tirs) et Nikola Karabatic (3 buts sur 4 tirs) n’ont pas relâché la pression à l’entame du deuxième acte. L’écart a atteint les dix buts pour la première fois avec 20 minutes encore à jouer et grâce à Luc Steins (2 buts sur 2 tirs). William Accambray (3 buts sur 6 tirs), qui a été sorti par Thierry Anti en première période après des interventions défensives hasardeuses, a su trouver des espaces pour maintenir le PAUC sous les dix buts à l’entame du dernier quart d’heure. Toutefois, Elohim Prandi (4 buts sur 5 tirs) et Ferran Solé Sala (2 buts sur 2 tirs) ont fait leur entrée en jeu dans les dernières minutes pour permettre au club de la Capitale de signer un huitième succès en autant de rencontres avec un écart de onze longueurs (24-35). Un deuxième revers cette saison pour Aix qui fait les affaires de Nantes, vainqueur de Saran ce vendredi. En effet, le « H » est désormais le dauphin du PSG Handball mais à cinq points d’un leader plus que jamais invaincu et qui, au quart du championnat, semble déjà lancé vers un nouveau titre de champion de France à l’issue de la saison.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 8EME JOURNEE

Jeudi 28 octobre 2021

Chambéry - Dunkerque : 30-27



Vendredi 29 octobre 2021

Chartres - Limoges : 27-25

Créteil - Cesson-Rennes : 25-31

Saran - Nantes : 28-30

Toulouse - Saint-Raphaël : 29-28



Samedi 30 octobre 2021

Aix - PSG Handball : 24-35



Dimanche 31 octobre 2021

15h00 : Nancy - Montpellier

17h00 : Istres - Nîmes