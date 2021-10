Liqui Moly StarLigue (J8) : Dunkerque retombe dans ses travers à Chambéry

Chambéry enchaîne. Après avoir mis fin à leur série de deux défaites de suite aux dépens d’Istres la semaine passée, les Savoyards ont confirmé à l’occasion de la réception de Dunkerque. Dès les premiers instants de la rencontre, les coéquipiers d’Iosu Goñi Leoz (3 buts sur 4 tirs) ont pris l’avantage au tableau d’affichage mais sans parvenir à creuser un écart significatif. Peu après le quart d’heure de jeu, Kornél Nagy (8 buts sur 9 tirs) a remis les deux équipes à égalité. C’est alors que les Chambériens ont accéléré avec Alexandre Tritta (6 buts sur 8 tirs) et Antoine Tissot (3 buts sur 4 tirs) qui ont permis à leur équipe de prendre trois longueurs d’avance. Un avantage qui a même atteint quatre longueurs à un peu plus de cinq minutes de la pause grâce à Gerdas Babarskas (1 but sur 1 tir) et qu’Hugo Brouzet (2 buts sur 3 tirs) a permis de maintenir à la mi-temps.

Dunkerque muselé par Chambéry

Au retour sur le parquet du Phare, l’USDK a essayé de répondre aux offensives savoyardes. Mais les efforts de Benjamin Afgour (4 buts sur 4 tirs) ont été insuffisant face à Nikola Portner (11 arrêts à 33% d’efficacité) dans un premier temps. Toutefois, l’écart de six longueurs a été réduit de moitié à un peu moins de 20 minutes du terme de la rencontre grâce à Théo Avelange Demouge (5 buts sur 5 tirs). Mais revenir à trois buts a été le mieux que les Dunkerquois ont pu faire durant les 30 dernières minutes. Chambéry a su juguler les offensives adverses pour conserver une marge de sécurité au score. A la dernière seconde, Gabin Martinez (2 buts sur 3 tirs) a réduit la défaite de l’USDK à seulement trois buts (30-27). Avec cette deuxième victoire de suite, Chambéry remonte provisoirement au quatrième rang à égalité avec Saint-Raphaël, qui se déplace à Toulouse ce vendredi. Pour Dunkerque, cette sixième défaite en huit journées maintient le club à portée de la zone de relégation.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 8EME JOURNEE

Jeudi 28 octobre 2021

Chambéry - Dunkerque : 30-27



Vendredi 29 octobre 2021

20h00 : Chartres - Limoges

20h00 : Créteil - Cesson-Rennes

20h00 : Saran - Nantes

20h00 : Toulouse - Saint-Raphaël



Samedi 30 octobre 2021

20h30 : Aix - PSG Handball



Dimanche 31 octobre 2021

15h00 : Nancy - Montpellier

17h00 : Istres - Nîmes