Liqui Moly StarLigue (J8) : Deuxième place provisoire pour Nantes, Saint-Raphaël s'incline à Toulouse

Nantes aura un œil intéressé sur le match entre Aix et le PSG ce samedi. Le « H » a profité de son déplacement à Saran pour signer un troisième succès consécutif et s’installer provisoirement à la deuxième place du classement de Liqui Moly StarLigue. Une rencontre que les Nantais ont pris par le bon bout menant de six buts après onze minutes. Un ascendant que les coéquipiers de Valero Rivera (7 buts sur 8 tirs) ont conforté avant la pause, atteinte avec une marge de cinq longueurs. Mais, patiemment, les Septors ont réduit l’écart, revenant à deux buts avec moins de dix minutes encore à jouer. Les coéquipiers de Vasko Sevaljevic (5 buts sur 9 tirs) ont fait douter les Nantais mais ces derniers ont eu le dernier mot et s’imposent de deux longueurs (28-30). Cesson-Rennes, pour sa part, a signé un deuxième succès consécutif à l’occasion de son déplacement sur le parquet de Créteil (25-31). Les Cristoliens poursuivent leur série négative avec un troisième revers consécutif en championnat.

Saint-Raphaël manque la marche

Le podium, Saint-Raphaël y a cru. En déplacement à Toulouse, les coéquipiers de Johannes Marescot (9 buts sur 11 tirs) et Fahrudin Melic (6 buts sur 7 tirs), pour son dernier match avec le SRVHB, ont été accrochés tout au long de la première période, qu’ils ont conclu avec un but de retard. Le Fenix a toutefois baissé de pied à l’entame du deuxième acte, se retrouvant mené de trois buts à un peu plus de dix minutes du terme de la rencontre. Alors qu’Erwin Feuchtmann (8 buts sur 9 tirs) a égalisé avec un peu plus de deux minutes à jouer, les défenses ont pris le pas sur les attaques et il a fallu attendre les 20 dernières secondes pour voir Uros Borzas (1 but sur 1 tir) convertir un jet de sept mètres pour permettre à Toulouse de repasser devant. Jef Lettens (14 arrêts à 34% d’efficacité) s’est mué en mur sur la dernière action avec deux interventions décisives pour permettre à son équipe de l’emporter (29-28). Après leur revers face aux Raphaëlois, les joueurs de Chartres se sont repris avec une victoire face à Limoges (27-25).



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 8EME JOURNEE

Jeudi 28 octobre 2021

Chambéry - Dunkerque : 30-27



Vendredi 29 octobre 2021

Chartres - Limoges : 27-25

Créteil - Cesson-Rennes : 25-31

Saran - Nantes : 28-30

Toulouse - Saint-Raphaël : 29-28



Samedi 30 octobre 2021

20h30 : Aix - PSG Handball



Dimanche 31 octobre 2021

15h00 : Nancy - Montpellier

17h00 : Istres - Nîmes