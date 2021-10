Liqui Moly StarLigue (J7) : Vainqueur à Nîmes, Toulouse abandonne la dernière place

Toulouse retrouve des couleurs ! Dernier du classement de Liqui Moly StarLigue avant son déplacement sur la parquet de Nîmes, le Fenix est allé chercher une victoire à l’arraché qui va faire beaucoup de bien aux joueurs de Danijel Andjelkovic. Sur son terrain, la « Green Team » a démarré fort avec Mohammad Sanad (7 buts sur 10 tirs) qui a mis en souffrance Robin Cantegrel (3 arrêts à 19% d’efficacité) pour offrir un avantage de quatre buts à l’USAM au bout de seulement six minutes. Mais les Toulousains ne se sont jamais désunis et, sous l’impulsion de Fredric Pettersson (3 buts sur 4 tirs), ont signé un 5-0 au quart d’heure de jeu pour passer devant. La fin de premier acte a vu les deux équipes se rendre coup pour coup mais Tobias Wagner (1 but sur 1 tir) a finalement permis au Fenix de retrouver son vestiaire avec une longueur d’avance. Un ascendant que les Toulousains ont conservé près de dix minutes, Nîmes parvenant finalement à recoller par Luc Tobie (7 buts sur 8 tirs).

Toulouse peut remercier Balenciaga et Lettens

A l’entame des dix dernières minutes de la rencontre, ce sont les Nîmois qui ont fait la course en tête par l’intermédiaire d’un 3-0 conclu par Quentin Dupuy (2 buts sur 2 tirs). A la 56eme minute, Edouard Kempf (2 buts sur 2 tirs) a remis les deux équipes à égalité avant de voir Paul Teodor (5 arrêts à 29% d’efficacité) résister face aux offensives du Fenix. Erik Balenciaga (2 buts sur 4 tirs) a redonné l’avantage à Toulouse avec 40 secondes à jouer et, sur la dernière action, Jef Lettens (6 arrêts à 35% d’efficacité) s’est montré impérial face à Mathieu Salou (0 buts sur 2 tirs) pour permettre à son équipe de s’imposer loin de ses bases par la plus petite des marges (25-26). Une victoire qui permet à Toulouse de passer devant Istres, battu à Chambéry ce jeudi, et de laisser aux Provençaux la lanterne rouge. Nîmes, pour sa part, enchaîne un troisième revers de suite et voit le podium s’éloigner.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 7EME JOURNEE

Jeudi 21 octobre 2021

Cesson-Rennes - Limoges : 35-28

Chambéry - Istres : 34-27



Vendredi 22 octobre 2021

Créteil - Aix : 23-29

Dunkerque - Saran : 25-24

Saint-Raphaël - Chartres : 32-28

Nantes - Nancy : 37-28



Samedi 23 octobre 2021

Nîmes - Toulouse : 25-26



Dimanche 24 octobre 2021

17h00 : Montpellier - PSG