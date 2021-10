Liqui Moly Starligue (J7) : Pays d'Aix, Saint-Raphaël et Nantes restent au contact

Toujours invaincu depuis le début de la saison (6 matchs, 6 victoires), le PSG a tout intérêt à poursuivre sa belle série dimanche dans l'Hérault, où aura lieu le choc de cette 7eme journée de Liqui Moly Starligue, dimanche face à une équipe de Montpellier pour le moment mal en point. Car derrière le champion de France, les poursuivants mettent la pression. Vendredi soir, à deux jours pour les Parisiens d'aller se frotter au MHB sur son parquet, Aix-en-Provence, Saint-Raphaël et Nantes sont tous restés au contact du premier du classement. A commencer par les Provençaux, surprenants dauphins du PSG et qui y prennent manifestement beaucoup de plaisir. A voir la manière avec laquelle ils sont allés s'imposer vendredi à Créteil (29-23) - avec 10 buts pour le seul Kristjan Kristjansson - pour signer du même coup leur cinquième victoire de la saison (la troisième de suite) et revenir provisoirement à une longueur de Paris.

Nantes cartonne

Les Parisiens sentent également derrière eux le souffle de Saint-Raphaël. Battus chez eux par Saran puis accrochés à Limoges, les Varois ont relevé la tête chez eux face à une autre équipe du milieu de tableau Chartres (victoire 32-28). Le SRVHB occupe vendredi soir la troisième place, à un point d'Aix-en-Provence et deux du PSG. Juste derrière, Nantes, vainqueur en Ligue des Champions trois jours plus tôt, a confirmé son succès de la dernière journée à Toulouse en écrasant (37-28) le promu Nancy, qui s'était pourtant repris en gagnant chez lui contre Cesson-Rennes. Dans l'autre match de la soirée, Dunkerque, battu à Montpellier lors de son dernier match, s'est rassuré chez lui en stoppant Saran (25-24), qui restait sur deux succès.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 7EME JOURNEE

Jeudi 21 octobre 2021

Cesson-Rennes - Limoges : 35-28

Chambéry - Istres : 34-27



Vendredi 22 octobre 2021

Créteil - Aix-en-Provence : 23-29

Dunkerque - Saran : 25-24

Saint-Raphaël - Chartres : 32-28

Nantes - Nancy : 37-28



Samedi 23 octobre 2021

20h00 : Nîmes - Toulouse



Dimanche 24 octobre 2021

17h00 : Montpellier - PSG