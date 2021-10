Liqui Moly Starligue (J6) : St-Raphaël tenu en échec, Chartres dans le Top 5

Deuxième match nul en six rencontres de championnat pour St-Raphaël ! Le club varois, quatrième du classement, a été tenu en échec sur le fil à Limoges (10eme) lors de la 6eme journée de Liqui Moly Starligue (25-25). Si les 25 premières minutes de la rencontre ont été serrées, avec Limoges qui a le plus souvent être devant, mais sans prendre plus d'un but d'avance, St-Raphaël est parvenu ensuite à s'échapper, pour mener notamment 19-14 à la 37eme minute. Mais un 6-1 en sept minutes a permis aux Limougeaud d'égaliser (20-20). Les Varois n'ont pas paniqué et ont repris leur marche en avant, comptant trois buts d'avance (20-23) à treize minutes de la fin, mais Limoges est revenu à -2, puis à -1, et finalement, à 1'17 du buzzer, Dragan Gajic a marqué le but de l'égalisation (25-25). Les dernières secondes ont été folles, avec un tir sur le poteau de Martin Lindell pour Limoges, suivi d'un tir contré d'Arthur Vigneron pour St-Raphaël dans la foulée, et les deux équipes doivent donc partager les points. Dragan Gajic et Jure Dolenec pour Limoges, et Johannes Marescot pour le SRVHB, finissent tous les trois avec 6 buts.

Une belle soirée pour Chartres

L'autre match de la soirée a été moins riche en suspense. Chartres (5eme) a battu Créteil (7eme) 35-29 à l'issue d'une rencontre à sens unique. Les joueurs de Chartres ont mené de la deuxième à la dernière minute (19-12, mt) et ont compté jusqu'à neuf buts d'avance (31-22, 51eme) avant de relâcher un peu la pression sur la fin. Le CH, qui a rentré 69% de ses tirs, a pu compter sur un excellent Adrian Figueras, auteur de 8 buts, et un non moins excellent Julien Meyer dans les buts, qui a arrêté 19 tirs ! En face, Valentin Aman et Boïba Sissoko finissent avec 7 buts, et Dylan Soyez avec 8 arrêts.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 6EME JOURNEE

Jeudi 14 octobre 2021

Aix - Nîmes : 28-27

Saran - Istres : 29-27

Nancy - Cesson-Rennes : 27-25



Vendredi 15 octobre 2021

Chartres - Créteil : 35-29

Limoges - Saint-Raphaël : 25-25



Samedi 16 octobre 2021

20h00 : Montpellier - Dunkerque

20h00 : Toulouse - Nantes