Liqui Moly StarLigue (J4) : Troisième victoire en quatre matchs pour Chambéry

Chambéry confirme son très bon début de saison. Mis à part le revers concédé à Limoges, les joueurs d’Erick Mathé en sont à trois victoires sur quatre matchs. En effet, à l’occasion du match d’ouverture de la 4eme journée de Liqui Moly StarLigue, les Savoyards se sont imposés sur le parquet du promu Saran. Les Septors, qui sont en quête d’une première victoire depuis le début de la saison, ont tenu tête à Chambéry mais Jean-Loup Faustin (1 but sur 3 tirs), Benjamin Richert (5 buts sur 7 tirs) et Hugo Brouzet (3 buts sur 3 tirs) ont permis à leur équipe de prendre trois longueurs d’avance après seulement huit minutes. Un écart qui a alors varié tout au long de la première période, passant de deux à quatre longueurs. Hadrien Ramond (2 buts sur 4 tirs) a fait l’effort à quatre secondes de la pause pour ramener Saran à deux longueurs.

Chambéry a tué tout suspense

D’entrée de deuxième acte, les Septors se sont rapprochés à un seul but grâce à Javier Muñoz Cabezon (5 buts sur 7 tirs) mais il en fallait bien plus pour déstabiliser Chambéry durant cette rencontre. C’est à l’entame du dernier quart d’heure que les Savoyards ont mis un grand coup d’accélérateur avec un 7-0 en un peu plus de dix minutes. Une série menée par Sebastian Skube (3 buts sur 5 tirs) qui a permis au CSMB de s’envoler au tableau d’affichage, avec huit longueurs d’avance à sept minutes du terme de la rencontre. Les joueurs de Saran se sont alors rebellés pour se réduire l’écart et espérer une fin de match en roue libre de Chambéry. Mais les joueurs du Loiret échouent à quatre longueurs (24-28), avec Vasko Sevaljevic (3 buts sur 5 tirs)) et Kevin Taufond (3 buts sur 4 tirs) pour clôturer le score. Chambéry s’installe provisoirement à la troisième place quand Saran, avec quatre défaites en quatre journées, reste en fond de classement.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 4EME JOURNEE

Jeudi 30 septembre 2021

Saran - Chambéry : 24-28



Vendredi 1er octobre 2021

20h00 : Chartres - Toulouse

20h00 : Limoges - Istres

20h30 : Nancy - Saint-Raphaël



Samedi 2 octobre 2021

19h00 : PSG Handball - Cesson-Rennes

20h00 : Aix - Nantes



Dimanche 3 octobre 2021

17h00 : Dunkerque - Nîmes

17h00 : Montpellier - Créteil