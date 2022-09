Liqui Moly StarLigue (J3) : Chambéry enchaîne aux dépens de Dunkerque

Chambéry a trouvé la bonne carburation. Battu à Nantes en ouverture de la saison, le club savoyard n’a pas manqué son premier rendez-vous avec son public lors de la réception de Dunkerque. Un match dont le seul véritable moment de suspense a été l’égalisation signée Tom Pelayo (7 buts sur 8 tirs) en réponse à l'ouverture du score signée Iosu Goñi Leoz (1 but sur 4 tirs). En effet, dès lors, les Chambériens ont fait la course en tête dans cette rencontre. Toutefois, l’écart ne s’est jamais envolé durant les 25 premières minutes, atteignant péniblement trois longueurs. C’est quand Josef Pujol (1 but sur 3 tirs) puis Théo Avelange Demouge (4 buts sur 7 tirs) ont ramené l’UDSK à une longueur que les joueurs d’Erick Mathé ont haussé le ton. Un 4-0 initié par Sebastian Skube (3 buts sur 4 tirs) puis une dernière réalisation de Benjamin Richert (11 buts sur 12 tirs) ont permis à Chambéry de virer en tête de cinq longueurs à la mi-temps.

Dunkerque n’a jamais douté

Sur leur lancée, les Savoyards ont maintenu sous pression les Dunkerquois, profitant d’une supériorité numérique pour compter jusqu’à sept buts d’avance. Jusqu’à l’entame du dernier quart d’heure, l’écart entre les deux formations a varié entre cinq et sept longueurs. C’est alors que Dunkerque a placé une accélération avec Kornel Nagy (3 buts sur 6 tirs) en leader pour faire trembler Chambéry en revenant à trois longueurs. Néanmoins, les Savoyards ont serré le jeu dans les dix dernières minutes pour ne pas laisser leurs adversaires revenir. Avec une marge de cinq unités à un peu moins de 90 secondes du terme, les joueurs d’Erick Mathé ont pu voir venir et s’imposent au final de trois longueurs (30-27), ce qui leur permet de remonter au huitième rang. Dunkeruqe, battu pour la deuxième fois de suite, pointe désormais à la 12eme place.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 3EME JOURNEE

Vendredi 23 septembre 2022

Istres - Limoges : 33-34

Montpellier - Cesson-Rennes : 24-20

Nîmes - Saint-Raphaël : 35-30

Créteil - Chartres : 40-38

Sélestat - Aix-en-Provence : 26-29



Samedi 24 septembre 2022

Chambéry - Dunkerque : 30-27



Dimanche 25 septembre 2022

17h00 : Nantes - Ivry

17h00 : Toulouse - PSG Handball