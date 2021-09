Liqui Moly Starligue (J3) : Aix tombe à Chambéry

Chambéry s'envole en deuxième mi-temps



Aix n'est plus invaincu en Liqui Moly Starligue ! Le PAUC, qui avait remporté ses deux premiers de la saison, contre Limoges et à Nancy, est tombé sur plus fort ce jeudi en ouverture de la 3eme journée. Les Provençaux, qui sont en pleine semaine à trois déplacements, se sont inclinés 30-26 sur le terrain de Chambéry, qui avait une victoire (à Toulouse) et une défaite (à Limoges) au compteur au coup d'envoi.Ils ont en effet été menés jusqu'à la 24eme minute de cette partie, puis sont passés devant (11-10).Cela permet à Chambéry de prendre provisoirement la cinquième place du classement avant les sept autres matchs de cette journée, et avant d'aller à Saran la semaine prochaine. Aix reste pour le moment sur le podium, avant de recevoir Nantes.- Aix : 30-26Istres - ChartresSaint-Raphaël - DunkerqueToulouse - NancyNîmes - LimogesCesson-Rennes - SaranCréteil - PSGNantes - Montpellier