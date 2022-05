Liqui Moly StarLigue (J27) : Courte victoire pour Nîmes face à Istres

Nîmes n’a pas manqué la marche. Sous pression après la victoire de Toulouse à Créteil ce vendredi, les Gardois ont dû s’employer pour prendre le meilleur sur Istres en clôture de la 27eme journée de Liqui Moly StarLigue. Grâce notamment à Arthur Jund (3 buts sur 4 tirs), les Provençaux ont fait une entame de match réussie, leur permettant de mener de trois longueurs au bout de quatre minutes. Michaël Guigou (2 buts sur 3 tirs) est alors sorti de sa boîte pour relancer la « Green Team », qui a pu égaliser avant la fin des dix premières minutes. Les deux équipes se sont alors rendu coup pour coup mais Mathieu Salou (3 buts sur 4 tirs) a permis à Nîmes de virer en tête à la mi-temps avec un seul but d’avance.

Nîmes poursuit sa série

Au retour sur le parquet du Parnasse, les Istréens ont profité de l’efficacité d’Edgar Dentz (6 buts sur 6 tirs) pour marquer trois buts consécutifs et reprendre l’avantage au tableau d’affichage. Un ascendant qui n’a toutefois pas tenu plus de trois minutes. Dans la foulée, les Gardois ont signé un 4-0 avec Henrik Jakobsen (5 buts sur 5 tirs) à la manœuvre pour creuser un petit écart à l’entame du dernier quart d’heure. En pleine lutte pour le maintien, Istres a tout donné et a pu égaliser à l’approche des dix dernières minutes. Toutefois, Luc Tobie (5 buts sur 5 tirs) a trouvé les solutions offensives pour permettre à Nîmes de l’emporter difficilement (33-31). Une sixième victoire de suite pour l’USAM qui reprend la sixième place du classement à Toulouse malgré une égalité de points. Istres, battu pour la deuxième fois de suite, reste dans la zone rouge avec un point de retard sur Saran et voit revenir Nancy à deux unités.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 27EME JOURNEE

Vendredi 27 mai 2022

Cesson-Rennes - Aix : 28-25

Créteil - Toulouse : 35-36

Dunkerque - Chambéry : 25-30

Montpellier - Nantes : 27-29

PSG Handball - Saran : 40-33

Saint-Raphaël - Limoges : 38-29

Nancy - Chartres : 34-31



Samedi 28 mai 2022

