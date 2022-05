Liqui Moly StarLigue (J26) : Nîmes déloge Toulouse de la sixième place

Nîmes n’a pas connu de grandes difficulté. A l’occasion d’une des affiches de la 26eme journée de Liqui Moly StarLigue, l’USAM a infligé une correction à Toulouse sur son parquet et poursuit sa remontée au classement. L’ouverture du score signée Maxime Gilbert (2 buts sur 4 tirs) au bout de 83 secondes de jeu et après une intervention de Jef Lettens (5 arrêts à 16% d’efficacité) face à Jean-Jacques Acquevillo (7 buts sur 8 tirs) a été le seul moment du match où le Fenix a mené au score. Dans la foulée, les Gardois ont répondu par O’Brian Nyateu (3 buts sur 4 tirs) avant que Mohammad Sanad (7 buts sur 11 tirs) ne se signale. L’écart a longtemps oscillé entre deux et trois buts mais, à l’approche du quart d’heure de jeu, Nîmes a haussé le ton avec un 4-0 dont un but pour Rémi Desbonnet (12 arrêts à 33% d’efficacité). Toulouse a résisté mais a atteint la pause avec six longueurs de retard.

Nîmes a tout contrôlé

Un écart que le Fenix a réduit à cinq unités en début de deuxième acte mais les Nîmois n’ont pas lâché, bien au contraire. Maintenant une distance de sécurité de cinq ou six buts avec les Toulousains, les coéquipiers de Michael Guigou (1 but sur 1 tir) ont attendu les dernières minutes pour placer un dernier coup d’accélérateur et dépasser la barre des dix longueurs d’avance. Au final, Nîmes s’impose nettement (26-35) et signe une cinquième victoire consécutive en championnat. Le Fenix, qui s’incline pour la troisième fois sur les quatre derniers matchs, perd sa sixième place au bénéfice de Nîmes, désormais à égalité de points avec leurs adversaires du soir et à quatre journées de la fin du championnat. Toutefois, une remontée au-delà de cette position demandera à l’USAM de compter sur les résultats de ses adversaires, avec Chambéry qui est également sur une belle série après son succès ce vendredi sur Saint-Raphaël.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 26EME JOURNEE

Jeudi 19 mai 2022

Saran - Nancy : 30-26



Vendredi 20 mai 2022

Aix - Istres : 39-29

Dunkerque - Créteil : 25-28

Nantes - Cesson-Rennes : 31-26

Chambéry - St-Raphaël : 35-29



Samedi 21 mai 2022

Toulouse - Nîmes : 26-35



Dimanche 22 mai 2022

17h00 : Chartres - PSG HAndball

17h00 : Montpellier - Limoges