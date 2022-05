Liqui Moly StarLigue (J26) : Le PSG a dû s'employer, Montpellier se repend

Le PSG Handball n’a quasiment plus rien à jouer mais garde le rythme. Eliminé de la Ligue des Champions par Kiel cette semaine, le club de la Capitale a profité de son déplacement à Chartres pour signer une 26eme victoire en 26 journées de Liqui Moly StarLigue. Pourtant, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont été bousculé pendant un bon moment. Après un chassé-croisé durant les huit premières minutes, Gaël Tribillon (8 buts sur 8 tirs) et Sergiy Onufriyenko (6 buts sur 11 tirs) ont mené un 4-0 qui a permis aux Chartrains de prendre le large au score, comptant jusqu’à six longueurs d’avance. Sous l’influence de Dainis Kristopans (8 buts sur 12 tirs) et Kamil Syprzak (12 buts sur 13 tirs), le PSG a commencé à grignoter son retard pour revenir à une unité à la pause. Chartres n’a pas perdu son allant au retour des vestiaires mais, petit-à-petit, les Parisiens ont haussé le ton. C’est à l’entame des dix dernières minutes que ces derniers ont frappé. Luc Steins (4 buts sur 5 tirs), Elohim Prandi (3 buts sur 6 tirs) ou encore Nedim Remili (1 but sur 3 tirs) ont mené un 7-0 qui a offert la victoire au club de la Capitale (36-40).

Montpellier relance la machine

Montpellier, de son côté, a laissé de côté la défaite face au PSG le week-end dernier et son élimination face à Kielce en Ligue des Champions. Face à Limoges, les joueurs de Patrice Canayer ne se sont pas laissé douter malgré une entame de match difficile. Romuald Kolle (3 buts sur 4 tirs) a, en effet, permis aux Limougeauds de mener de trois buts au bout de six minutes. Pas affolés, les Héraultais ont immédiatement fait la jonction avant de prendre les choses en main. Le capitaine Valentin Porte (4 buts sur 6 tirs) a lancé un 4-0 qui a permis au MHB de passer devant au tableau d’affichage. Un avantage qui a alors tenu jusqu’à la pause, atteinte avec une marge de trois longueurs pour les Héraultais. Limoges n’a alors pas dit son dernier mot et Yoav Lumbroso (4 buts sur 7 tirs) est sorti de sa boîte pour remettre les deux équipes à égalité à 20 minutes du terme de la rencontre. Le bras de fer s’est alors poursuivi mais Montpellier n’a jamais lâché pour s’imposer de quatre longueurs (33-29) et consolider sa quatrième place au classement alors que Limoges poursuit sa mauvaise série.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 26EME JOURNEE

Jeudi 19 mai 2022

Saran - Nancy : 30-26



Vendredi 20 mai 2022

Aix - Istres : 39-29

Dunkerque - Créteil : 25-28

Nantes - Cesson-Rennes : 31-26

Chambéry - St-Raphaël : 35-29



Samedi 21 mai 2022

Toulouse - Nîmes : 26-35



Dimanche 22 mai 2022

Chartres - PSG Handball : 36-40

Montpellier - Limoges : 33-29