Liqui Moly StarLigue (J25) : Saran s'incline face à Istres et retourne dans la zone de rélégation

Istres n’est plus relégable ! Au lendemain d’une soirée par le titre du PSG, l’avant-dernier match de la 25eme journée de Liqui Moly StarLigue a vu les Provençaux prendre le meilleur sur Saran dans un choc pour le maintien. Si les deux équipes se sont rendu coup pour coup durant le premier quart d’heure, Messaoud Berkous (6 buts sur 10 tirs) et Henrik Olsson (3 buts sur 7 tirs) ont signé un 3-0 qui a offert à Istres le premier écart significatif dans cette rencontre. Dès lors, les Septors ont subi le jeu et l’écart a enflé, atteignant cinq longueurs à la mi-temps. Au retour sur le parquet de la Halle Polyvalente d’Istres, les Provençaux ont continué leur marche en avant. Toutefois, à quinze minutes du terme de la rencontre, Matteo Fadhuile (3 buts sur 5 tirs) et Javier Muñoz Cabezon (5 buts sur 7 tirs) ont ramené Istres à deux unités. Ne voulant pas laisser leurs adversaires revenir, les Istréens ont haussé le ton. Terminant sur un 3-0, ils s’imposent de sept longueurs (27-20). Un résultat qui permet au club provençal de prendre l’avantage sur Saran pour un point au classement. Les Septors, battus pour la quatrième fois de suite, se retrouvent donc avant-derniers et relégables aux côtés de Nancy, qui a renoué avec la victoire ce vendredi.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 25EME JOURNEE

Jeudi 5 mai 2022

Cesson-Rennes - Chambéry : 27-34



Vendredi 6 mai 2022

Aix - Chartres : 32-28

Limoges - Nantes : 23-31

Saint-Raphaël - Toulouse : 33-30

Nancy - Créteil : 36-31

PSG Handball - Montpellier : 37-33



Samedi 7 mai 2022

Istres - Saran : 27-20



Dimanche 8 mai 2022

17h00 : Nîmes - Dunkerque