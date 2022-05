Liqui Moly StarLigue (J25) : Quatrième succès de rang pour Nîmes, tombeur de Dunkerque

Nîmes garde le rythme. A l’occasion de la dernière rencontre de la 25eme journée de Liqui Moly StarLigue, l’USAM a pris le meilleur sur Dunkerque. Une rencontre dont l’entame a vu les Nordistes prendre l’avantage au score grâce notamment à Kornel Nagy (2 buts sur 8 tirs). Mais après n’avoir pu prendre que deux buts d’avance au maximum, l’USDK a vu les Gardois entrer dans le match et revenir à hauteur grâce à deux buts coup sur coup d’O’Brian Nyateu (7 buts sur 10 tirs) et Michaël Guigou (3 buts sur 4 tirs). Nîmes a alors infligé un 8-0 aux Dunkerquois qui ont alors perdu pied et ont été menés de six longueurs à la mi-temps. L’entame de la deuxième période n’a pas permis à l’USDK de se relancer malgré les efforts de Gabin Martinez (6 buts sur 13 tirs) et Benjamin Afgour (4 buts sur 5 tirs). Sans forcer leur talent, les Nîmois ont parfaitement maîtrisé la fin de match, atteignant la barre des dix buts d’avance à un peu plus de dix minutes de la sirène. Au final, l’USAM s’impose de onze longueurs (34-23) et signe ainsi sa quatrième victoire consécutive en championnat. Le club gardois en profite pour revenir à deux points de Toulouse, actuel sixième du classement. Dunkerque, battu pour la deuxième fois de suite, ne profite pas des résultats de cette 25eme journée pour remonter dans la hiérarchie, se maintenant à la 12eme place avec huit points d’avance su Saran, premier relégable.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 25EME JOURNEE

Jeudi 5 mai 2022

Cesson-Rennes - Chambéry : 27-34



Vendredi 6 mai 2022

Aix - Chartres : 32-28

Limoges - Nantes : 23-31

Saint-Raphaël - Toulouse : 33-30

Nancy - Créteil : 36-31

PSG Handball - Montpellier : 37-33



Samedi 7 mai 2022

Istres - Saran : 27-20



Dimanche 8 mai 2022

Nîmes - Dunkerque : 34-23