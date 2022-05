Liqui Moly StarLigue (J24) : Le PSG à une victoire du titre après son succès à Dunkerque

60' : C'est terminé ! Paris s'impose et réalise une belle opération en #LMS ! Plus d'infos à venir ! #USDKPSG pic.twitter.com/psVn6DNUXt

— PSG Handball (@psghand) May 1, 2022

Le PSG plus près du titre que jamais

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 24EME JOURNEE

Jeudi 28 avril 2022

Vendredi 29 avril 2022

Samedi 30 avril 2022

Dimanche 1er mai 2022

Le PSG n’est plus qu’à une victoire du titre. Alors que Nantes a échoué ce samedi sur son parquet face à Aix, les joueurs de la Capitale n’ont pas tremblé à l’occasion de leur déplacement à Dunkerque pour le dernier match de la 24eme journée de la Liqui Moly StarLigue. Pourtant, pendant les dix premières minutes, l’USDK a cru pouvoir faire douter le leader invaincu du championnat. Grâce aux interventions de Samir Bellahcene (12 arrêts à 30% d’efficacité), le club nordiste a tenu tête au PSG. Mais le club de la Capitale, sous l’impulsion de Nedim Remili (4 buts sur 8 tirs), a infligé aux Dunkerquois un 5-0 en l’espace de cinq minutes pour prendre le large au tableau d’affichage. Grâce à deux dernières réalisations de Nikola Karabatic (2 buts sur 4 tirs) et Benoît Kounkoud (2 buts sur 4 tirs), le PSG a retrouvé son vestiaire avec une marge de sept longueurs.L’entame du deuxième acte a vu Dunkerque rivaliser à nouveau mais les Parisiens ont ensuite profité des maladresses adverses et des interventions de Yann Genty (10 arrêts à 29% d’efficacité) pour multiplier les contre-attaques. Le résultat a été un 7-0 mené par Ferran Solé Sala (2 buts sur 4 tirs) et Mathieu Grébille (5 buts sur 7 tirs) qui a permis au club de la Capitale de dépasser les dix buts d’avance dès la 39eme minute de la rencontre, ayant même un temps le double exact de buts inscrits par l’USDK. Avec treize longueurs d’avance à dix minutes du terme de la rencontre, les joueurs parisiens ont un peu levé le pied mais en restant sérieux. Le PSG s’impose de treize buts (24-37), sa 24eme victoire en 24 matchs, et repousse Nantes à onze points. La réception de Montpellier le week-end prochain sera l’occasion pour les Parisiens de mettre la main sur le trophée.- Limoges : 34-27- Istres : 34-30Créteil -: 32-33- Nancy : 33-27Saran -: 25-32- Cesson-Rennes : 34-27Nantes -: 25-26Dunkerque -: 24-37