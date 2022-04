Liqui Moly Starligue (J24) : Chambéry dans le Top 5

Depuis la défaite à domicile contre Nîmes le 1er avril, ça va beaucoup mieux pour Chambéry. Les Savoyards ont signé leur troisième victoire de suite ce jeudi en ouverture de la 24eme journée de Liqui Moly Starligue. Opposés à Limoges, qui concède sa sixième défaite d'affilée, les Chambériens se sont imposés 34-27. Les Limougeauds ont tenu pendant les trois premières minutes (2-2), puis ils ont complètement craqué. Chambéry a en effet signé un 7-3 en dix minutes pour mener 11-3, et leurs adversaires n'ont jamais pu revenir de toute la rencontre. Limoges a effectué une partie de son retard en recollant à 13-9 (25eme), mais les Savoyards ont de suite repris leur marche en avant pour rentrer aux vestiaires en menant 16-10. Ils ont enchaîné avec un 3-0 à la reprise (19-10, 34eme), puis un 5-0 pour porter le score à 25-12 (44eme). L'écart jusqu'à la fin du match a ensuite oscillé entre neuf et onze buts, et c'est finalement avec une avance de +7 que Chambéry s'est imposé pour décrocher sa quatorzième victoire de la saison.

Presque le même taux de réussite

Si les deux équipes ont connu quasiment le même taux de réussite au tir (67% pour Chambéry, 68% pour Limoges, qui a tiré onze fois de moins), ce sont bien les Savoyards qui ont largement dominé ce match, avec notamment 4 buts pour Alejandro Costova et Gustavo Rodrigues, pendant que Nikola Portner signait 7 arrêts. En face, les 8 buts de Dragan Gajic et les 10 arrêts de Denis Serdarevic n'ont pas suffi aux Limougeauds. Suite à cette victoire, Chambéry prend provisoirement la cinquième place à Toulouse, avant d'aller à Cesson-Rennes la semaine prochaine. De son côté, Limoges est treizième, mais avec encore une belle avance de sept points sur la zone rouge à six journées de la fin.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 24EME JOURNEE



Jeudi 28 avril 2022

Chambéry - Limoges : 34-27



Vendredi 29 avril 2022 à 20h00

Chartres - Istres

Créteil - St-Raphaël

Montpellier - Nancy

Saran - Nîmes

Toulouse - Cesson-Rennes



Samedi 30 avril 2022

20h00 : Nantes - Aix