Liqui Moly StarLigue (J24) : Aix peut encore viser la deuxième place

Aix n’a pas dit son dernier mot dans la lutte pour la deuxième place. Dans une confrontation directe, ce samedi à la H Arena, le PAUC est allé s’imposer face à Nantes, dauphin du PSG au classement de la Liqui Moly StarLigue. Pendant l’essentiel de la première période, les deux équipes ne se sont pas lâchées, l’écart ne dépassant jamais un but avec les Aixois puis les Nantais qui ont pris l’avantage. Toutefois, un 5-0 emmené par Romain Lagarde (4 buts sur 8 tirs) a permis aux Provençaux de prendre une avance de quatre longueurs en toute fin de première période. Aymeric Minne (3 buts sur 5 tirs) a ensuite permis au « H » de revenir à trois buts au moment de retrouver les vestiaires. Les deux équipes ont à nouveau rivalisé au début du deuxième acte.

Aix a fait céder Nantes

Mais, à l’entame des 20 dernières minutes, les Nantais ont tapé du poing sur la table. Avec quatre buts consécutifs, Théo Monar (2 buts sur 4 tirs), Valero Rivera (6 buts sur 9 tirs) et leurs coéquipiers ont pu reprendre la main au tableau d’affichage. Les Aixois ont alors répondu avec un série similaire afin d’entamer les dix dernières minutes avec l’ascendant. Mais, après une dernière réaction des joueurs de Loire-Atlantique, ce sont ceux de Thierry Anti qui ont eu le dernier mot grâce à Matthieu Ong (3 buts sur 4 tirs). Avec cette victoire d’une longueur (25-26), Aix revient à seulement un point de Nantes avec encore six journées à disputer. Une défaite de Nantes qui pourrait également rapprocher le PSG du titre, les joueurs de la Capitale pouvant creuser encore l’écart à l’occasion de leur match à Dunkerque ce dimanche.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 24EME JOURNEE

Jeudi 28 avril 2022

Chambéry - Limoges : 34-27



Vendredi 29 avril 2022

Chartres - Istres : 34-30

Créteil - Saint-Raphaël : 32-33

Montpellier - Nancy : 33-27

Saran - Nîmes : 25-32

Toulouse - Cesson-Rennes : 34-27



Samedi 30 avril 2022

Nantes - Aix : 25-26



Dimanche 1er mai 2022

17h00 : Dunkerque - PSG Handball