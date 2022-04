Liqui Moly Starligue (J23) : Nantes et Aix s'accrochent

Logique respectée ce vendredi soir lors des quatre matchs au programme de la 23eme journée de Liqui Moly Starligue. Nantes, le dauphin du PSG, a signé une 18eme victoire, au détriment de Saran, le premier non-relégable. Le H s'est largement imposé 36-21 dans un match à sens unique où il a creusé l'écart tout au long de la partie (21-10, mt), grâce notamment à un pourcentage de réussite aux tirs de 71 (47% pour Saran). Linus Persson et Lucas de la Bretèche ont fini avec 6 buts chacun, alors qu'Emil Nielsen a réussi 50% d'arrêts (9 au total). Les 8 buts de Javier Munoz Cabezon n'ont pas suffi aux joueurs du Loiret. Aix occupe la troisième place à trois points de Nantes après sa victoire 30-26 sur Créteil (10eme). Les Aixois n'ont jamais tremblé lors de cette partie non plus, menant 18-11 à la mi-temps et comptant dix buts d'avance à neuf minutes de la fin (30-20), avant d'encaisser un 6-0 sans conséquence. Romain Lagarde et Matthieu Ong ont porté le PAUC, avec 7 buts chacun, tandis que Wesley Pardin arrêtait 13 tirs. Côté cristolien, Boïba Sissoko termine avec 5 buts et Todor Jandric avec 9 arrêts.

Chartres s'écroule à Nîmes

En attendant le déplacement de Montpellier samedi à St-Raphaël, Toulouse (5eme) revient à un point du MHB grâce à sa victoire 26-36 à Limoges (13eme). Si le score final est large, le Fenix a pris son temps avant de s'envoler, car l'écart n'était que de +3 à la mi-temps (17-20) et de +4 à la 42eme (21-25), mais les Limougeauds ont craqué dans les dernières minutes, concédant notamment un 5-0. Le Toulousain Uros Borzas et le Limougeaud Jure Dolenec ont tous les deux inscrit 8 buts. Enfin, le dernier match de la soirée a vu la victoire logique de Nîmes (7eme) sur Chartres (11eme) : 39-34 dans un match à rebondissements. Les joueurs de Chartres ont en effet mené de la 14eme à la 49eme minute (18-22, mt) avant de subir un terrible 9-0 qui a permis aux Gardois de passer devant à dix minutes de la fin et l'emporter. Mohammad Sanad a encore brillé pour l'USAM, avec 13 buts au compteur (8 arrêts pour Rémi Desbonnet), alors que Vanja Ilic en a marqué 7 pour Chartres.



LIQUI MOLY STARLIGUE (J23)

Jeudi 7 avril 2022

Istres - Chambéry : 25-32

Nancy - Dunkerque : 27-31



Vendredi 8 avril 2022

Aix - Créteil : 30-26

Limoges - Toulouse : 26-36

Nîmes - Chartres : 39-34

Nantes - Saran : 36-21



Samedi 9 avril 2022

20h15 : St-Raphaël - Montpellier



Dimanche 10 avril 2022

16h00 : Cesson-Rennes - PSG