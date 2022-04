Liqui Moly Starligue (J23) : Montpellier reste au contact

Montpellier tout en maîtrise



LIQUI MOLY STARLIGUE (J23)

Jeudi 7 avril 2022

Vendredi 8 avril 2022

Samedi 9 avril 2022

Dimanche 10 avril 2022

Sixième victoire de suite en Liqui Moly Starligue pour Montpellier ! Sur la lancée de sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (ce sera contre Kielce), le MHB a enchaîné un nouveau succès en championnat, sur le terrain de St-Raphaël lors de la 23eme journée. Les Héraultais l'ont emporté 36-38 au terme d'un match spectaculaire.Le MHB a pris une petite avance et l'écart a oscillé entre trois et cinq buts pendant de longues minutes (16-21, mt).Mais les Varois sont bien rentrés dans leur deuxième mi-temps et sont revenus à -2 (20-22, 35eme). Après quelques minutes de flottement, Montpellier a toutefois réussi à reprendre ses distances (23-28, 41eme), et les vingt dernières minutes n'ont pas permis à St-Raphaël de revenir à moins de deux buts. Le MHB décroche donc cette belle victoire, grâce notamment à 72% de réussite aux tirsCôté varois, la réussite a moins été au rendez-vous (68%), même si Raphaël Caucheteux a marqué 11 buts. Mihai Popescu a quant à lui réussi 11 arrêts. Grâce à ce 15eme succès de la saison, Montpellier revient à trois points de la troisième place, occupée par Aix, avant de recevoir la lanterne rouge Nancy dans trois semaines. Quant à St-Raphaël, il est 9eme à six points de la cinquième place, avant de recevoir Istres, l'avant-dernier, dans deux semaines.