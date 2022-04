Liqui Moly StarLigue (J23) : Cesson-Rennes n'a pas fait douter le PSG

Le PSG Handball n’entend pas baisser de pied. Après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le club de la Capitale a maintenu son bilan parfait en Liqui Moly StarLigue à l’occasion d’un déplacement à Cesson-Rennes. Un match de clôture de la 23eme journée du championnat que les Bretons ont entamé sans le moindre complexe. Emmené par Robin Molinié (11 buts sur 16 tirs), les Cessonnais ont fait la course en tête pendant le premier quart d’heure mais sans prendre plus de deux longueurs d’avance. Les Parisiens ont alors tapé du poing sur la table et pris les commandes des opérations. Grâce à Dainis Kristopans (6 buts sur 8 tirs) et Nikola Karabatic (2 buts sur 5 tirs), les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez ont infligé à Cesson-Rennes un 6-0 en l’espace de huit minutes.

Le PSG n’a jamais vacillé

Dès lors, l’écart entre les deux formations a oscillé entre deux et trois longueurs, Joze Baznik (13 arrêts à 31% d’efficacité) refusant à Nikola Karabatic un dernier but en première période. La tendance s’est confirmée au retour sur le parquet et ce n’est qu’à l’entame du dernier quart d’heure que les Parisiens ont placé un grand coup d’accélérateur pour creuser un peu plus l’écart. Avec Elohim Prandi (4 buts sur 10 tirs) et Sadou Ntanzi (3 buts sur 5 tirs) à la mène, le club de la Capitale a signé un 3-0 pour prendre cinq longueurs d’avance. Au final, c’est avec une marge de sept unités que le PSG s’impose (23-30) et maintient Nantes, vainqueur de Saran ce vendredi, à neuf points. Cesson-Rennes, battu pour la deuxième fois de suite, recule au huitième rang, derrière Nîmes.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 23EME JOURNEE

Jeudi 7 avril 2022

Istres - Chambéry : 25-32

Nancy - Dunkerque : 27-31



Vendredi 8 avril 2022

Aix - Créteil : 30-26

Limoges - Toulouse : 26-36

Nîmes - Chartres : 39-34

Nantes - Saran : 36-21



Samedi 9 avril 2022

Saint-Raphaël - Montpellier : 36-38



Dimanche 10 avril 2022

Cesson-Rennes - PSG Handball : 23-30