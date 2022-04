Liqui Moly StarLigue (J22) : Nîmes repart de l'avant, Chartres renoue avec la victoire

L’électrochoc a finalement fonctionné pour la « Green Team ». Après la lourde défaite concédée le week-end dernier face à Montpellier, Franck Maurice a cédé sa place sur le banc de Nîmes à son adjoint Yann Balmossière pour assurer l’intérim avant l’arrivée de Ljubomir Vranjes l’été prochain. Après le revers à Velenje en Ligue Européenne, l’USAM a renoué avec la victoire aux dépens de Chambéry. Si les Savoyards ont mieux entamé le match, les coéquipiers de Mohammad Sanad (11 buts sur 12 tirs) sont passés devant au bout de six minutes avant d’être rattrapés juste avant la mi-temps, se retrouvant menés d’un but à la pause. Le match a tourné au bras de fer avec Chambéry, sous l’impulsion de Benjamin Richert (8 buts sur 9 tirs) s’est accroché, effaçant un retard de trois longueurs à un quart d’heure du buzzer. Dans une fin de match sous tension, l’USAM a tenu bon et s’impose d’un but (28-29) pour remonter au huitième rang à un point de Chambéry.

Chartres retrouve des couleurs

La « Green Team » se rapproche également de Cesson-Rennes. En effet, les Bretons ont calé sur le parquet de Chartres, qui n’avait plus gagné en Liqui Moly StarLigue depuis le 13 février dernier à Limoges. Une rencontre bien lancée par les Chartrains, qui ont compté jusqu’à trois buts d’avance au bout de seulement neuf minutes. Toutefois, grâce notamment à Hugo Kamtchop Baril (6 buts sur 7 tirs), Cesson-Rennes n’a pas laissé le club d’Eure-et-Loir s’échapper au score avec un 4-0 au quart d’heure de jeu pour reprendre la main au score. Chartres a finalement atteint la mi-temps avec un but d’avance. L’entame du deuxième acte a été un cauchemar pour Cesson-Rennes, qui a encaissé un 6-0. Une série qui, malgré un retour des Bretons en fin de match, a permis aux coéquipiers de Vanja Ilic (8 buts sur 12 tirs) de s’isoler pour aller chercher ce succès qui les fuyait (33-31). Avec cette victoire, Chartres prend dix points d’avance sur Istres, premier relégable. Cesson-Rennes, de son côté, continue d’alterner le bon et le moins bon.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 22EME JOURNEE

Jeudi 31 mars 2022

Dunkerque - Limoges : 30-27



Vendredi 1er avril 2022

Chambéry - Nîmes : 28-29

Chartres - Cesson-Rennes : 33-31



Samedi 2 avril 2022

19h00 : Toulouse - Saran

20h00 : Saint-Raphaël - Nancy

20h45 : Créteil - Nantes



Dimanche 3 avril 2022

17h00 : Montpellier - Istres

17h00 : PSG Handball - Aix