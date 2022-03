Liqui Moly StarLigue (J22) : Dunkerque s'impose contre Limoges

Limoges et Dunkerque se suivent au classement

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 22EME JOURNEE

Jeudi 31 mars 2022

Vendredi 1er avril 2022

Samedi 2 avril 2022

Dimanche 3 avril 2022

Dunkerque se relance. Ce jeudi soir, en ouverture de la 22eme journée de la Liqui Moly Starligue, le club, qui restait sur deux défaites consécutives, toutes compétitions confondues, s'est imposé, dans son antre, contre Limoges (30-27). A la pause, le score était déjà à l'avantage des locaux, mais de très peu (16-15, +1). Dans le second acte, les Dunkerquois ont donc accentué leur avance, en inscrivant quatorze buts supplémentaires, contre douze pour leur adversaire d'un soir., auteur d'un total de neuf buts, à 90% de réussite. A ses côtés, Steve Marie-Joseph n'a pas été en reste, avec un total de six buts inscrits, à 86% de réussite.Derrière, le gardien de but de Dunkerque, à savoir Samir Bellahcene, a également su répondre présent, lui qui termine cette rencontre avec un total de 21 arrêts au compteur. En face, Ewan Kervadec, meilleur buteur des siens, avec un total de sept buts à 58% de réussite, ou alors Dragan Gajic, auteur de six buts à 75% de réussite, n'ont pas suffi. Limoges continue avec ses doutes et enchaîne avec une quatrième défaite de rang, toutes compétitions confondues., avec un total de seize points au compteur, tandis que Dunkerque compte le même nombre de points, mais n'occupe que la treizième place. Cette 22eme journée de la Liqui Moly Starligue se poursuit dès ce vendredi pour se terminer pas plus tard que ce dimanche.- Limoges : 30-2720h00 : Chambéry - Nîmes20h00 : Chartres - Cesson-Rennes19h00 : Toulouse - Saran20h00 : Saint-Raphaël - Nancy20h45 : Créteil - Nantes17h00 : Montpellier - Istres17h00 : PSG Handball - Aix