Liqui Moly StarLigue (J21) : Nantes assure, Montpellier s'offre le derby

Aix n’aura pas le droit à l’erreur face à Chambéry. Alors que le PAUC recevra les Savoyards ce dimanche, Nantes a fait le nécessaire face à Chartres mais ça n’a pas été simple pour les joueurs d’Alberto Entrerrios. En effet, si l’entame de match a été équilibrée, ce sont les Chartrains qui ont fait la course en tête pendant l’essentiel de la rencontre. Les coéquipiers de Sergiy Onufriyenko (10 buts sur 15 tirs) ont eu jusqu’à six buts d’avance en première période mais le « H » a su réagir en fin de match pour arracher la victoire. Un 6-0 mené par Théo Monar (4 buts sur 4 tirs) permet à Nantes de s’imposer de quatre longueurs (40-36). Montpellier, de son côté, a dominé le derby face à Nîmes. Une rencontre que le MHB a dominé de bout en bout avec l’écart qui a constamment gonflé tout au long des 60 minutes. Emmené par Diego Simonet (8 buts sur 9 tirs), les Héraultais signent une quatrième victoire de suite avec une marge de dix longueurs (23-33) et consolident leur quatrième place.

Saran n’est plus relégable

Alors que Cesson-Rennes a ouvert cette 21eme journée par un succès à Saint-Raphaël, Toulouse a répondu à l’occasion de son déplacement à Istres et reprend un point d’avance sur les Bretons. Si les Toulousains de Nemanja Ilic (10 buts sur 12 tirs) ont pris le meilleur départ, les Provençaux se sont accrochés avec un match qui a tourné au chassé-croisé jusqu’aux cinq dernières minutes. C’est alors que le Fenix a haussé le ton pour s’assurer de la victoire (27-30), la deuxième de suite. Battu par Montpellier, Nîmes voit Créteil revenir à une longueur. Les Cristoliens ont, en effet, signé un deuxième succès de suite à Limoges. Les coéquipiers de Yoann Gibelin (9 buts sur 14 tirs) n’ont jamais laissé les Limougeauds mener au score. Mais, après avoir été rattrapés à un peu plus de 20 minutes du terme de la rencontre, les Franciliens ont haussé le ton pour un succès de huit longueurs (24-32). En bas de tableau, Saran a profité de la réception de Dunkerque pour mettre fin à une série de trois défaites de suite. Une rencontre que l’USDK a mieux démarré avant de voir les Septors revenir et faire la différence à un peu plus de trois minutes du buzzer (28-27). Un résultat qui permet à Saran de sortir de la zone rouge aux dépens d’Istres.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 21EME JOURNEE

Vendredi 25 mars 2022

Cesson-Rennes - Saint-Raphaël : 32-29



Samedi 26 mars 2022

Istres - Toulouse : 27-30

Limoges - Créteil : 24-32

Nîmes - Montpellier : 23-33

Saran - Dunkerque : 28-27

Nantes - Chartres : 40-36



Dimanche 27 mars 2022

15h00 : Nancy - PSG Handball

19h00 : Aix - Chambéry