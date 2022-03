Liqui Moly StarLigue (J21) : Encore une victoire pour le PSG, Aix concède le nul face à Chambéry

Le duel des extrêmes n’a pas accouché d’une surprise. En déplacement sur le parquet de la lanterne rouge Nancy, le PSG Handball a signé une 21eme victoire en 21 journées de Liqui Moly StarLigue. Dès les premiers instants de la rencontre, Luc Steins (4 buts sur 4 tirs) et Yann Genty (10 arrêts à 37% d’efficacité) ont donné le ton mais les Nancéiens se sont accrochés avec l’écart qui n’a pas dépassé trois longueurs pendant les 23 premières minutes. Toutefois, pour son retour sur les parquets trois mois après l’agression dont il a été victime, Elohim Prandi (2 buts sur 2 tirs) a lancé un temps fort parisien, avec un 4-0 qui a permis au leader du championnat de prendre six longueurs d’avance. Le PSG Handball a finalement rejoint son vestiaire avec un avantage de cinq buts, grâce à une réalisation de Nedim Remili (3 buts sur 4 tirs) à la dernière seconde. Au retour sur leur parquet, les coéquipiers de Luka Groff (9 buts sur 13 tirs) sont longtemps restés à cinq longueurs, ou moins, des joueurs de la Capitale qui ont géré leurs efforts, bien aidés par un très pesant Kamil Syprzak (12 buts sur 12 tirs), et permis à leur jeune gardien Loïck Spady d’avoir du temps de jeu dans les dernières minutes. Sans forcer son talent, le PSG Handball s’impose de cinq longueurs (32-37) et reprend neuf points d’avance sur Nantes à neuf journées de la fin de la saison. Nancy, battu pour la 18eme fois, reste bon dernier à trois points d’Istres et cinq de Saran, premier non-relégable.

Aix concède le nul et reste troisième

La pression mise par Nantes a peut-être fait effet. Alors que le « H » avait pris seul la deuxième place à titre provisoire après sa victoire face à Chartres ce samedi, Aix pouvait revenir à hauteur à l’occasion de la réception de Chambéry en clôture de cette 21eme journée. Mais le PAUC n’est pas parvenu à sortir vainqueur de cette rencontre. Si les dix premières minutes ont vu les deux équipes se rendre coup pour coup, Matthieu Ong (5 buts sur 9 tirs) et les Aixois ont créé le premier break au quart d’heure de jeu avec trois longueurs d’avance. Un avantage qui a même atteint cinq buts mais Benjamin Richert (4 buts sur 5 tirs) et Arthur Anquetil (1 but sur 1 tir) ont ramené la « Team Chambé » à trois unités à la pause. Le PAUC a gardé la main au début de la deuxième période mais les Savoyards n’ont jamais été distancé et c’est à un peu moins d’un quart d’heure de la fin du match qu’ils ont pu recoller avant de faire la course en tête. Mais, dans une fin de match durant laquelle les défenses ont pris le pas sur les attaques, les Chambériens ont compté deux buts d’avance à un peu plus d’une minute de la fin du match. Gabriel Loesch (2 buts sur 4 tirs) puis William Accambray (5 buts sur 7 tirs) à trois secondes du buzzer permettent à Aix d’arracher le nul (26-26). Avec ce résultat, les Provençaux comptent désormais un point de retard sur Nantes quand Chambéry recule au sixième rang.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 21EME JOURNEE

Vendredi 25 mars 2022

Cesson-Rennes - Saint-Raphaël : 32-29



Samedi 26 mars 2022

Istres - Toulouse : 27-30

Limoges - Créteil : 24-32

Nîmes - Montpellier : 23-33

Saran - Dunkerque : 28-27

Nantes - Chartres : 40-36



Dimanche 27 mars 2022

Nancy - PSG Handball : 32-37

Aix - Chambéry : 26-26