Liqui Moly Starligue (J21) : Cesson-Rennes dans le Top 5

Cesson-Rennes alterne victoires et défaites depuis cinq matchs, et le club breton a poursuivi sur sa lancée en battant St-Raphaël 32-29 en ouverture de la 21eme journée de Liqui Moly Starligue, après avoir perdu à Montpellier lors de la précédente journée. Les vingt premières minutes de cette rencontre ont été très serrées, chaque équipe passant devant tour à tour mais sans jamais prendre plus d'un but d'avance. Mais à partir de 11-11, les Bretons ont commencé à monter en intensité, et ont signé un 4-0 (17-12, 26eme) qui leur a ensuite permis de rentrer aux vestiaires en menant 18-15. En deuxième mi-temps, les Varois ont tenu le rythme mais n'ont jamais réussi à revenir à moins d'un but (21-20 à la 37eme ; 24-23 à la 42eme ; 27-26 à la 49eme) et se sont finalement inclinés de trois buts.

Molinié et Espinha ont brillé

Avec 64% de réussite aux tirs, Cesson-Rennes a notamment pu compter sur un Robin Molinié à 6 buts, tandis que Miguel Espinha a réussi 8 arrêts. En face, St-Raphaël a rentré 59% de ses tirs, avec 10 buts pour le seul Raphaël Caucheteux. Les 11 arrêts d'Alexandre Demaille n'ont en revanche pas suffi aux Varois. Suite à ce match, Cesson-Rennes prend la cinquième place, mais reste sous la menace de Chambéry et Toulouse, qui joueront ce week-end. De son côté, St-Raphaël encaisse une quatrième défaite en cinq matchs et reste neuvième, dans le ventre mou. Lors de la prochaine journée, Cesson-Rennes ira à Chartres et St-Raphaël se rendra à Istres.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 21EME JOURNEE

Vendredi 25 mars 2022

Cesson-Rennes - St-Raphaël : 32-29



Samedi 26 mars 2022

20h00 : Istres - Toulouse

20h00 : Limoges - Créteil

20h00 : Nîmes - Montpellier

20h00 : Saran - Dunkerque

20h30 : Nantes - Chartres



Dimanche 27 mars 2022

15h00 : Nancy - PSG

19h00 : Aix - Chambéry