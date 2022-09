Liqui Moly StarLigue (J2) : Nantes ramène la victoire de Montpellier

𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐅𝐈𝐍𝐈𝐈𝐈𝐈 : 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 ! 👊

Sur une dernière parade d'Ivan Pesic, le "H" s'impose à Montpellier et empoche deux points importants qui confirment ce bon début de championnat.



OUI LES GAAARS !#MHBHBCN pic.twitter.com/BrI8ERLH57



— HBCNantes (@HBCNantes) September 18, 2022

Nantes pourra remercier Pesic

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 2EME JOURNEE

Jeudi 15 septembre 2022

Vendredi 16 septembre 2022

Samedi 17 septembre 2022

Dimanche 18 septembre 2022

Le PSG et Cesson-Rennes ne sont plus seuls en haut du classement. Alors que le tenant du titre et le club breton ont signé un deuxième succès en deux journées de Liqui Moly StarLigue, Nantes a conclu le week-end en les imitant à l’occasion de son déplacement à Montpellier. Une rencontre dont l’entame a été décousue. Si Hugo Descat (7 buts sur 10 tirs) a très vite ouvert le score pour le MHB, le « H » a répliqué avec quatre buts coup sur coup, profitant des errements de leurs adversaires dans les transmissions mais également des interventions d’Ivan Pesic (13 arrêts à 32% d’efficacité) dans la cage. Toutefois, les hommes de Patrice Canayer ont fini par régler la mire tant en attaque qu’en défense, grâce à Charles Bolzinger (8 arrêts à 33% d’efficacité). Le résultat a été un 5-0 en un peu moins de sept minutes qui a permis aux Héraultais de faire la course en tête. Oscillant dans un premier temps entre un et deux buts, l’écart entre les deux formations est monté jusqu’à trois longueurs. Rok Ovnicek (2 buts sur 4 tirs) et Thibaud Briet (4 buts sur 7 tirs) juste avant la sirène ont ramené Nantes à une unité au moment de quitter le parquet.L’entame du deuxième acte a vu les joueurs de Loire-Atlantique hausser le ton. Les Montpelliérains patinant à nouveau en attaque, Aymeric Minne (8 buts sur 14 tirs) et Valero Rivera (5 buts sur 9 tirs) ont pris leur responsabilités. Le « H » a pris deux puis trois longueurs d’avance. Les deux formations se sont alors rendu coup pour coup et quand Montpellier s’est rapproché à un but avec un peu moins d’un quart d’heure à jouer, les protégés de Grégory Cojean ont répliqué pour aborder les cinq dernières minutes avec une nouvelle fois un matelas de trois longueurs. La fin de match a été sous haute tension avec Rémi Desbonnet (5 arrêts à 29% d’efficacité) qui a fait les interventions nécessaires pour que Kyllian Villeminot (11 buts sur 14 tirs) ramène son équipe à une unité. Le gardien du MHB a redonné espoir à son équipe en stoppant un tir de Rok Ovnicek à 24 secondes du buzzer. Sur la dernière action, Valentin Porte (2 buts sur 6 tirs) a joué jusqu’au bout son rôle de capitaine… mais il a échoué face à Ivan Pesic, qui offre la victoire aux siens à la dernière seconde (29-30). Alors que Montpellier concède son premier revers de la saison, Nantes intègre le trio d’invaincus.- Istres : 35-26- Saint-Raphaël : 28-24Chartres -: 27-33- Toulouse : 33-31Créteil -: 32-36- Sélestat : 36-23Dunkerque -: 32-34Montpellier -: 29-30