Liqui Moly Starligue (J18) : Nantes sur sa lancée, Créteil, Limoges et Dunkerque se donnent de l'air

Créteil, Limoges et Dunkerque respirent un peu mieux

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 18EME JOURNEE

Vendredi 25 février 2022

Samedi 26 février 2022

Dimanche 27 février 2022

Le quatre à la suite pour le H ! En attendant la rencontre d'Aix à Saran ce samedi, Nantes se détache derrière le PSG en Liqui Moly Starligue.Grâce à une avance de cinq buts à la pause, le H s'est facilité la tâche et a ensuite pu gérer cet écart après la pause. Pour cela, Nantes a pu compter sur les 11 réalisations à eux deux de Linus Persson (6) et de Dragan Pechmalbec (5), alors qu'Emil Nielsen a effectué 16 arrêts. Du côté d'Istres, le gardien Arnaud Tabarand a fait encore mieux avec 20 arrêts (39 % de réussite). Dans le top 5 français,En revanche, dans le bas de tableau, Istres (15eme) et Nancy (16eme) ont dû souci à se faire.Car si les deux formations ont donc connu la défaite ce vendredi soir, leurs concurrents directs pour le maintien ont eux gagné.Les neuf buts de Valentin Aman leur ont fait beaucoup de bien pour compter sept longueurs d'avance sur la zone rouge. Dans le même temps, sur courant alternatif, Limoges a dominé Cesson Rennes (32-29) et s'éloigne de Saran (14eme) et Istres, avec six longueurs d'avance sur eux. Le duo composé de Dragan Gajic et d'Hichem Daoud s'est encore illustré, sept réalisation chacun. Enfin,Dans les derniers instants, c'est Théo Avelange Demouge (neuf buts) qui a donné la victoire aux siens.- Chartres : 31-30- Saint-Raphaël : 26-25Istres -: 28-32- Cesson-Rennes : 32-29Nancy -: 32-36Montpellier - ToulouseSaran - AixPSG - Nîmes