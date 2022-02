Liqui Moly Starligue (J18) : Aix et Montpellier remontent

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 18EME JOURNEE

Vendredi 25 février 2022

Samedi 26 février 2022

Dimanche 27 février 2022

Au lendemain du succès de Nantes en terre provençale, à Istres, Aix a décroché une victoire importante à Saran ce samedi dans le cadre de la 18eme journée de Liqui Moly Starligue (27-30). Une réplique importante afin de demeurer à égalité avec le H en seconde position au classement., recevant ce dimanche Nîmes, en clôture de ce 18eme chapitre de la saison. Le premier poursuivant d'Aix, Montpellier, s'est également imposé ce samedi, contre Toulouse (35-32). Une performance faisant bondir les Héraultais de la 8eme à la 4eme place, à titre provisoire cependant. Sa victime du jour, Toulouse, ainsi que Chambéry ont un match en retard à rattraper et peuvent doubler Montpellier au classement.Titulaire ce samedi dans les rangs du MHB, Yanis Lenne a brillé, tout autant qu'un autre international français, Hugo Descat, terminant tous deux co-meilleurs marqueurs de la rencontre du haut de leurs six buts. Ils ont été bien talonnés par Benjamin Bataille et Diego Simonet, auteurs de cinq buts chacun. Plus discret,face au gardien de but Robin Cantegrel. Dimanche prochain pour le compte de la 19eme journée, Montpellier se déplacera à Saran tandis qu'Aix recevra la visite de Saint-Raphaël.- Chartres : 31-30- Saint-Raphaël : 26-25Istres -: 28-32- Cesson-Rennes : 32-29Nancy -: 32-36- Toulouse : 35-32Saran -: 27-30PSG - Nîmes