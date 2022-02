Liqui Moly Starligue (J17) : Nantes impressionne

Saran se donne de l'air

Toulouse gagne sur la fin

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 17EME JOURNEE

Jeudi 17 février 2022

Vendredi 18 février 2022

Samedi 19 février 2022

Dimanche 20 février 2022

En attendant le match entre le PSG et Limoges dimanche, Nantes revient à cinq points du leader parisien, après sa belle victoire 25-32 à Chambéry (6eme) ce vendredi. Le H a réussi un très bon match, et a mené de la 8eme à la dernière minute. A partir de 4-4, il a creusé peu à peu l'écart pour mener 13-9 à la 21eme, mais les Savoyards sont revenus à -2 à la mi-temps (15-17). En deuxième période, les Nantais n'ont jamais été inquiétés et ont augmenté leur avance à partir de la 43eme minute, pour la porter à +7 à la fin du match.En face, les 8 buts de Benjamin Richert n'ont pas suffi à Chambéry.Belle opération pour Saran ! Le club du Loiret sort provisoirement de la zone rouge après sa victoire à Chartres (10eme) sur le score de 23-30, au terme d'un match qui a connu le même scénario que Chambéry - Nantes. Les joueurs de Saran ont en effet mené de la 7eme à la dernière minute, avec une avance qui est allée jusqu'à +5 (7-12) au cœur de la première mi-temps avant de se réduire à +3 à la pause (15-18).Hadrien Ramond, auteur de 5 buts, et surtout Nicolas Gauthier, auteur de 18 arrêts, ont contribué à cette belle victoire (5 buts pour Djordje Djekic côté Chartres). Mais Saran est encore loin d'être tiré d'affaire puisqu'Istres, désormais relégable, a deux matchs de plus à disputer.Enfin, dans le troisième match de la soirée, Toulouse (4eme) a signé une troisième victoire de suite, au détriment de Dunkerque (13eme), sur le score de 26-23, au terme d'une rencontre riche en rebondissements. Le Fenix a en effet mené pendant le premier quart d'heure, avant que le club nordiste n'égalise (7-7, 19eme) puis ne prenne un gros éclat à cheval sur la mi-temps (13-10 à la pause, 18-12 à la 36eme). Mais grâce à un 4-0 entre la 40eme et la 46eme, Dunkerque est parvenu à égaliser.Nemanja Ilic (10 buts) et Jef Lettens (16 arrêts) y sont pour beaucoup dans ce succès. En revanche, les 4 buts de Florian Billant et les 13 arrêts de Samir Bellahcene.- Nancy : 30-25Chambéry -: 25-32Chartres -: 23-30- Dunkerque : 26-23Nîmes - AixCréteil - MontpellierPSG Handball - LimogesSaint-Raphaël - Istres