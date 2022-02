Liqui Moly Starligue (J17) : Aix crucifie Nîmes, Montpellier tombe à Créteil

Jandric plombe Montpellier

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 17EME JOURNEE

Jeudi 17 février 2022

Vendredi 18 février 2022

Samedi 19 février 2022

Dimanche 20 février 2022

Quatrième victoire pour Aix ! Les Provençaux reviennent à égalité avec Nantes, dauphin du PSG, après leur victoire sur le fil à Nîmes (8eme), sur le score de 28-29. Cette rencontre a été extrêmement serrée, aucune équipe ne comptant plus de trois buts d'avance. Nîmes a le plus souvent mené pendant la première mi-temps, mais n'a jamais réussi à creuser l'écart. L'écart était de +3 à la reprise (19-16), mais Aix a enchaîné avec un 4-0 pour passer devant pour la troisième fois du match.Mais c'est finalement Matthieu Ong qui a arraché la victoire pour Aix, en marquant un jet de 7 mètres à dix secondes de la fin. Il termine d'ailleurs meilleur marqueur du match, avec 9 buts, tandis que son gardien Wesley Pardin a réussi 9 arrêts. Côté nîmois, les 8 buts de Mohammad Sanad et Mathieu Salou, et les 13 arrêts de Rémi Desbonnet n'ont pas suffi.Dans l'autre match de la soirée, Montpellier (6eme), qui restait sur quatre victoires de suite en championnat, est tombé de haut en perdant 30-27 à Créteil, qui restait sur quatre matchs sans victoire en Starligue. Si les douze premières minutes ont été serrées, Créteil a ensuite fait exploser le MHB, avec un 11-6 pour atteindre la mi-temps sur le score de 17-12.Mais Montpellier, revenu à plusieurs reprises à un but, n'a jamais réussi à égaliser et doit donc s'incliner, malgré les 6 buts de Hugo Descat et les 11 arrêts de Kévin Bonnefoi. Dans les buts cristoliens, Todor Jandric a quant à lui fait merveille, avec 21 arrêts (9 buts pour Valentin Aman).- Nancy : 30-25Chambéry -: 25-32Chartres -: 23-30- Dunkerque : 26-23Nîmes -: 28-29- Montpellier : 30-27PSG Handball - LimogesSaint-Raphaël - Istres