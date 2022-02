Liqui Moly StarLigue (J16) : Nantes tient la cadence

🥳 𝐂'𝐞𝐬𝐭 𝐓𝐄𝐑-𝐌𝐈-𝐍𝐄 !

Solides, les Violets s'imposent à nouveau face à @SRVHB ce soir et fêtent parfaitement les retrouvailles avec leur public !



Good job les gars ! ✔️#HBCNSRVHB pic.twitter.com/Moii4cEHkc



— HBCNantes (@HBCNantes) February 12, 2022

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 16EME JOURNEE

Vendredi 11 février 2022

Samedi 12 février 2022

Dimanche 13 février 2022

Reporté à une date ultérieure

Dauphin du PSG en Liqui Moly Starligue de handball, à égalité avec Pays d'Aix,. Alors que les débats demeuraient relativement équilibrés à la pause (17-14), le "H" a survolé les débats au retour des vestiaires avec notamment un Aymeric Minne inspiré, grand artisan de l'écart creusé au score ayant atteint jusqu'à sept buts d'avance. Le plus logiquement du monde, Nantes a signé une seconde victoire consécutive en championnat et maintient Saint-Raphaël en 9eme position.Les Bretons se relancent après le match nul concédé à domicile contre Nîmes lors de la journée précédente (24-24). Toutefois, la 6eme place rennaise sera mise en danger dès ce dimanche par Montpellier qui se déplace dans le Nord pour y affronter Dunkerque. Un succès propulserait les Héraultais de la 7eme à la 4eme position. Quant aux Loirétains, battus pour la 5eme fois consécutive ce samedi, ils ont manqué l'opportunité de revenir à hauteur d'Istres, 14eme et premier non-relégable.Istres -: 28-37- Créteil : 30-26- Nancy : 33-27- Saint-Raphaël : 38-32Saran -: 22-24Dunkerque - MontpellierLimoges - ChartresChambéry - Toulouse