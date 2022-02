Liqui Moly StarLigue (J16) : Le PSG assure, Aix enchaîne et Nîmes se reprend

Aix, seul dauphin du PSG

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 16EME JOURNEE

Vendredi 11 février 2022

Samedi 12 février 2022

Dimanche 13 février 2022

Reporté à une date ultérieure

Le sans-faute continue pour le PSG Handball.Ce vendredi soir, les coéquipiers de l'Espagnol Ferran Sole, meilleur marqueur des siens avec six buts, n'ont fait qu'une bouchée de leur victime du jour. Largement devant à la pause (16-10), l'équipe entraînée par Raul Gonzalez Gutierrez a ensuite pu gérer sa confortable avance au retour des vestiaires pour rester invaincue lors de cette 16eme journée de la Liqui Moly StarLigue.Avec 30 points au compteur, le PSG ne faiblit donc toujours pas sur la scène française et aura l'occasion dans quelques jours à Saran de continuer sur sa lancée.Derrière le leader du classement, on retrouve Aix (25 points).Avec huit réalisations à son actif, Matthieu Ong a porté les siens, alors qu'Alejandro Romero (neuf arrêts) a assuré de l'autre côté du terrain. Après l'euphorie de la qualification pour le 4eme tour de la Coupe de France cette semaine, les Lorrains ont été rattrapés par la dure réalité de la Liqui Moly StarLigue. Enfin, lors de la dernière rencontre du jour, Nîmes s'est offert Créteil (30-26) et se relance après deux matchs sans succès., désormais au 7eme rang au classement.Istres -: 28-37- Créteil : 30-26- Nancy : 33-27Nantes - Saint-RaphaëlSaran - Cesson-RennesDunkerque - MontpellierLimoges - ChartresChambéry - Toulouse