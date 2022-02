Liqui Moly StarLigue (J15) : Reprise gagnante pour le PSG, Aix, Chambéry, Toulouse et Montpellier suivent le rythme

Le PSG n’a pas perdu ses bonnes habitudes ! Quasiment deux mois après sa dernière sortie en Liqui Moly StarLigue, le club de la Capitale a fait fi de l’absence de Mikkel Hansen pour conserver son invincibilité face à Dunkerque. Si les Nordistes ont frappé les premiers par Kornel Nagy (3 buts sur 5 tirs), les Parisiens ont très vite pris leurs aises pour mener de cinq buts à la mi-temps. Si Tom Pelayo (8 buts sur 8 tirs) permis à l’USDK de résister, le PSG s’est appuyé sur Kamil Syprzak (8 buts sur 9 tirs) et Luc Steins (6 buts sur 9 tirs) pour continuer sa marche en avant. L’écart aidant, Raul Gonzalez Gutierrez a donné du temps de jeu à ses jeunes pousses en fin de match alors que Luka Karabatic (1 but sur 2 tirs) a repris la compétition. Le PSG s’impose au final de 8 buts (38-30) et conserve sept points d’avance sur Aix. Le PAUC a dû se retrousser les manches pour s’imposer à Chartres. Les 20 premières minutes ont été un chassé-croisé puis les Chartrains, emmenés par Djordje Djekic (8 buts sur 12 tirs) ont pris le large au début du deuxième acte. Toutefois, Aix a pu compter sur Matthieu Ong (11 buts sur 12 tirs) pour inverser la tendance et s’imposer d’un but en toute fin de match (31-32).

Chambéry, Toulouse et Chambéry n’ont pas manqué la reprise

Les Aixois conservent ainsi trois points d’avance sur Chambéry. Les Savoyards sont allés s’imposer sur le parquet de Créteil au terme d’une rencontre durant laquelle ils ont mené quasiment de bout en bout. Mais malgré cinq buts d’avance peu après le quart d’heure de jeu, Créteil s’est accroché pour revenir à hauteur à la pause. Les coéquipiers de Mario Lopez Alvarez (7 buts sur 7 tirs) ont fini par craquer par une équipe de Chambéry emmenée par Benjamin Richert (7 buts sur 7 tirs). Le club de Savoie s’impose de deux buts (29-31) et reste un point devant Toulouse. Le Fenix, pour sa part, a pris le meilleur sur Istres dans une rencontre en deux temps. Tout d’abord, les Provençaux de Jakob Mikkelsen (9 buts sur 13 tirs) ont fait jeu égal avant de craquer au début de la deuxième période. Grâce notamment à Ayoub Abdi (6 buts sur 10 tirs), Toulouse a fait cavalier seul pour s’imposer de cinq buts (30-25). Au lendemain du nul de Cesson-Rennes face à Nîmes, Montpellier a recollé aux Bretons au bénéfice de son succès face à Saran. Accroché en début de match, le MHB a su faire la différence progressivement, menant de six buts à la pause. Les coéquipiers d’Hugo Descat (4 buts sur 6 tirs) ont maintenu la pression avant de lever le pied en fin de match pour une victoire de quatre longueurs (26-22).



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 15EME JOURNEE

Vendredi 4 février 2022

Cesson-Rennes - Nîmes : 24-24

Nancy - Limoges : 27-29



Samedi 5 février 2022

Chartres - Aix : 31-32

Montpellier - Saran : 26-22

PSG Handball - Dunkerque : 38-30

Toulouse - Istres : 30-25

Créteil - Chambéry : 29-31



Dimanche 6 février 2022

17h00 : Saint-Raphaël - Nantes