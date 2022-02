Liqui Moly StarLigue (J15) : Nantes à nouveau seul deuxième après son succès à Saint-Raphaël

Aix ne sera pas resté longtemps dauphin du PSG. Vainqueur à Chartres ce samedi, le PAUC a vu Nantes reprendre l’avantage ce dimanche. A l’occasion de la dernière affiche de la 15eme journée, le « H » a aisément pris le meilleur sur Saint-Raphaël. Lancés par Valero Rivera (6 buts sur 8 tirs) et Thibaud Briet (2 buts sur 4 tirs), les Nantais ont pensé pouvoir se détacher dès les premiers instants de la rencontre. Toutefois, Johannes Marescot (7 buts sur 8 tirs) et Raphaël Caucheteux (6 buts sur 10 tirs) avaient une autre idée derrière la tête. Grâce au 5-0 que les deux buteurs ont réalisé, le SRVHB a pris les commandes au tableau d’affichage. Les joueurs d’Alberto Entrerrios ont su revenir à hauteur puis un chassé-croisé s’est installé entre les deux formations jusqu’au quart d’heure de jeu. C’est à ce moment que Nantes a cessé de louvoyer et a décidé de prendre le large au score.

Nantes a pris les choses en main

Une séquence de cinq buts inscrits consécutivement et des interventions d’Emil Nielsen (14 arrêts à 34% d’efficacité) ont permis au « H » de creuser un écart qui s’est établi à quatre longueurs au moment de la mi-temps. Ne voulant pas laisser l’opportunité aux Varois de revenir dans le match, Nantes a continué d’appuyer pour rajouter de la distance avec son adversaire. La barre des dix buts a été atteinte à onze minutes du terme de la rencontre grâce à Baptiste Damatrin (3 buts sur 3 tirs). Refusant d'être humiliés sur leur terrain, les Raphaëlois ont mis plus d’intensité en attaque mais s’inclinent de neuf longueurs (27-36). Lançant l’année 2022 sur une meilleure note que la fin de 2021, Nantes reprend deux longueurs d’avance sur Aix et reste à cinq unités du PSG, leader invaincu du championnat. Saint-Raphaël, pour sa part, reprend son alternance victoire-défaite et recule au sixième rang derrière Toulouse.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 15EME JOURNEE

Vendredi 4 février 2022

Cesson-Rennes - Nîmes : 24-24

Nancy - Limoges : 27-29



Samedi 5 février 2022

Chartres - Aix : 31-32

Montpellier - Saran : 26-22

PSG Handball - Dunkerque : 38-30

Toulouse - Istres : 30-25

Créteil - Chambéry : 29-31



Dimanche 6 février 2022

Saint-Raphaël - Nantes : 27-36