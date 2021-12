Liqui Moly StarLigue (J14) : Le PSG l'emporte à Nantes, Chambéry se relance, Istres et Créteil font match nul

Le PSG Handball a rarement été aussi inquiété. Avant de participer au Final Four de la Coupe de la Ligue, le leader invaincu de Liqui Moly StarLigue a su s’imposer lors du choc sur le terrain de Nantes, son dauphin au classement. L’entame de match a été aussi accrochée qu’attendu mais, grâce à Dragan Pechmalbec (5 buts sur 5 tirs), le « H » a créé le premier break à la 12eme minute mais les Danois du PSG Mikkel Hansen (5 buts sur 10 tirs) et Henrik Toft Hansen (5 buts sur 8 tirs) ont su immédiatement remettre le club de la Capitale dans le sens de la marche. A un peu moins de dix minutes de la mi-temps, grâce à Benoît Kounkoud (7 buts sur 7 tirs) et Mikkel Hansen, sur un des nombreux jets de sept mètres obtenus par les Parisiens, ont permis au PSG de prendre à nouveau deux longueurs d’avance. C’est alors qu’Emil Nielsen (12 arrêts à 32% d’efficacité) s’est mué en mur et a rendu muette l’attaque du club de la Capitale pendant huit minutes. Les coéquipiers d’Aymeric Minne (6 buts sur 8 tirs), dans ce même temps, ont signé un 5-0 pour se détacher au score. Toutefois, une réalisation au buzzer de Nedim Remili (3 buts sur 6 tirs) a permis au champion de France en titre de se rapprocher à un but à la pause.

Nantes a cru faire tomber le PSG

Ce même Nedim Remili a ensuite égalisé au retour sur le parquet d’un Hall XXL plein à craquer. Si Vincent Gérard (15 arrêts à 35% d’efficacité), s’est signalé par une double parade, il n’a pas empêché les Nantais de reprendre l’avantage au tableau d’affichage. Mais, même avec trois buts d’avance, le « H » n’a jamais été à l’abri. Devenant clinique dans les dix dernières minutes, avec un jeu à sept joueurs de champ qui a fait merveille, le club de la Capitale a tout d’abord fait son retard grâce à Mathieu Grebille (3 buts sur 3 tirs) et Dainis Kristopans (1 but sur 2 tirs) avant de s’en remettre à l’ancien Montpelliérain pour creuser un écart décisif de deux longueurs à 56 secondes du terme de la rencontre et malgré une infériorité numérique. Le dernier but de Valero Rivera (4 buts sur 5 tirs) restera anecdotique et Nantes voit sa série de huit victoires prendre fin. Bousculé comme jamais en championnat cette saison, le PSG Handball signe une treizième victoire en treize journées (29-30) et repousse Nantes à cinq longueurs avec un match en moins. Alors que la mi-saison de Liqui Moly StarLigue se profile à peine, le club de la Capitale semble plus que jamais avoir déjà une main sur le trophée de champion de France.

Chambéry facile, Istres et Créteil se neutralisent

Ce début de 14eme journée de Liqui Moly StarLigue a également vu Chambéry renouer avec la victoire à l’occasion de la réception de la lanterne rouge, Nancy. Si les Savoyards, bien emmenés par Antoine Tissot (8 buts sur 9 tirs) ont su creuser un écart de quatre longueurs après un peu plus de dix minutes de jeu, les coéquipiers de Javier Borragan (6 buts sur 9 tirs) se sont accrochés pour atteindre la mi-temps avec un retard contenu à deux buts. Au retour sur le parquet du Phare, Aurélien Tchitombi (3 buts sur 5 tirs) a permis au GNHB d’égaliser. C’est alors que les Chambériens ont haussé le ton. Nancy n’a pas pu suivre et s’incline au final de six longueurs (32-26) pour sa dernière sortie de l’année. Créteil, privé de ses gardiens titulaires pour cause de coronavirus et de blessure, a pu compter sur ceux de son centre de formation pour assurer à Istres. Avec 20 arrêts et une réussite à 44%, le jeune Salif Traoré a été un des artisans du match nul rapporté de Provence par les Franciliens. Une rencontre longtemps indécise qui a vu les Istréens se détacher en début de deuxième période grâce notamment à Arthur Jund (4 buts sur 4 tirs) et Andrea Guillaume (4 buts sur 4 tirs). Mais Créteil a pu s’appuyer sur Mario Lopez Alvarez (9 buts sur 9 tirs) pour ne pas repartir sur une défaite (26-26).



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 14EME JOURNEE

Mardi 14 décembre 2021

Istres - Créteil : 26-26

Chambéry - Nancy : 32-26

Nantes - PSG Handball : 29-30



Mercredi 15 décembre 2021

20h00 : Aix - Toulouse

20h00 : Dunkerque - Cesson-Rennes

20h00 : Saran - Chartres

20h30 : Nîmes - Saint-Raphaël



Mercredi 9 février 2021

20h00 : Limoges - Montpellier