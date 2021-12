Liqui Moly StarLigue (J13) : Vainqueur à Saint-Raphaël, Aix consolide sa troisième place

Aix ne laisse pas Nantes s’échapper. Alors que le « H » a pris le meilleur sur Chambéry ce samedi, le PAUC a répondu à l’occasion de son déplacement à Saint-Raphaël. Si l’entame de match a vu les deux équipes se rendre coup pour coup, c’est au bout de cinq minutes que les joueurs de Thierry Anti ont commencé à creuser l’écart. Grâce notamment à Kristjan Kristjansson (9 buts sur 12 tirs), les Aixois ont signé un 6-0 en l’espace de neuf minutes pour se construire un petit matelas. L’écart a alors oscillé entre cinq et sept buts jusqu’à la mi-temps atteinte avec une marge de huit longueurs pour le PAUC grâce à une dernière réalisation de Romain Lagarde (4 buts sur 7 tirs). Saint-Raphaël, porté par Drevy Paschal (7 buts sur 9 tors), a poussé pour tenter de revenir dans cette rencontre.

Aix n’a pas tremblé

Alignant trois buts de suite, ces derniers ont réduit l’écart à cinq longueurs avec 21 minutes encore à jouer. Ce n’était toutefois pas suffisant pour faire douter une équipe d’Aix certaine de ses qualités. A un peu plus de quatre minutes du buzzer, Gabriel Loesch (5 buts sur 5 tirs) a scellé le sort du match. En effet, la fin de la rencontre a vu les défenses prendre le pas sur les attaques avec Alxandre Demaille (12 arrêts à 34% d’efficacité) pour le SRVHB et Alejandro Romero (10 arrêts à 37% d’efficacité) pour le PAUC qui ont multiplié les interventions. Au final, Aix s’impose de sept longueurs (24-31) et prend désormais cinq points d’avance sur Saint-Raphaël. Des Aixois qui, avec un match en moins, reste à deux points de Nantes, dauphin du PSG Handball.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 13EME JOURNEE

Jeudi 9 décembre 2021

Cesson-Rennes - Istres : 30-30



Vendredi 10 décembre 2021

Nancy - Nîmes : 24-28

Toulouse - Créteil : 28-28



Samedi 11 décembre 2021

Montpellier - Chartres : 32-21

Nantes - Chambéry : 38-29



Dimanche 12 décembre 2021

Saint-Raphaël - Aix : 24-31



Reportés à un date ultérieure

Saran - PSG Handball

Limoges - Dunkerque