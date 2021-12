Liqui Moly StarLigue (J13) : Montpellier renoue avec la victoire, Nantes consolide sa deuxième place

Nantes est plus que jamais le dauphin du PSG ! Alors que le club de la Capitale ne jouera pas ce week-end en raison de cas de coronavirus à Saran, le « H » a profité de l’ambiance du Hall XXL pour prendre le meilleur sur Chambéry dans l’affiche de cette 13eme journée. Ce sont pourtant les Savoyards qui ont creusé le premier écart de cette rencontre avec Iosu Goñi Leoz (3 buts sur 7 tirs) qui a permis à son équipe de prendre deux buts d’avance au bout de dix minutes. Si les Nantais ont subi le jeu, un 3-0 dans les 94 dernières secondes, dont un but de Valero Rivera (10 buts sur 10 tirs) un but longue distance de leur gardien Emil Nielsen au buzzer, leur a permis de virer d’une longueur en tête à la pause. Un avantage qui a longtemps fluctué au cours de la deuxième période, Antoine Tissot (4 buts sur 7 tirs) ramenant Chambéry à un but à l’orée du dernier quart d’heure. Mais quatre minutes sans but marqué a mis fin aux espoirs des joueurs d’Erick Mathé. Dans le même temps, le « H » a signé un 4-0 pour s’envoler irrémédiablement vers une victoire de neuf buts (38-29) qui leur permet de prendre quatre points d’avance sur Aix, qui défie Saint-Raphaël ce dimanche.

Montpellier relève la tête

Battu à Toulouse le week-end dernier, Montpellier a su se relancer à l’occasion de la réception de Chartres. Les joueurs de Patrice Canayer ont toutefois été mis en difficulté lors d’un premier acte qui ne leur a pas permis de faire la différence. Les coéquipiers du capitaine Valentin Porte ne retrouvant leur vestiaire du FDI Stadium qu’avec un seul but d’avance sur les Chartrains. Mais les efforts déployés pour rester au contact ont fini par peser sur les épaules des joueurs de Toni Gerona. Progressivement, le MHB a pris ses aises au tableau d’affichage et sa victoire est rapidement devenu inéluctable. C’est finalement avec une marge de onze buts que les Héraultais signent leur sixième victoire en treize journées (32-21). Un succès qui offre ainsi à Montpellier un avantage de deux points sur Chartres pour la neuvième place tout en leur permettant de revenir à hauteur de Toulouse, tenu en échec à Créteil ce vendredi.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 13EME JOURNEE

Jeudi 9 décembre 2021

Cesson-Rennes - Istres : 30-30



Vendredi 10 décembre 2021

Nancy - Nîmes : 24-28

Toulouse - Créteil : 28-28



Samedi 11 décembre 2021

Montpellier - Chartres : 32-21

Nantes - Chambéry : 38-29



Dimanche 12 décembre 2021

18h30 : Saint-Raphaël - Aix



Reportés à un date ultérieure

Saran - PSG Handball

Limoges - Dunkerque