Liqui Moly Starligue (J13) : Mauvaise opération pour Cesson-Rennes

Cesson-Rennes va pouvoir s'en mordre les doigts ! Alors que le club breton menait 30-27 à la 57eme minute de son match contre Istres ce jeudi en ouverture de la 13eme journée de Liqui Moly Starligue, il a finalement concédé le nul, 30-30. Après un début de match serré, le score était de 5-5 à la 12eme minute, mais Cesson-Rennes a commencé à accélérer et à prendre entre trois et quatre buts d’avance, et le score était d’ailleurs de 16-13 à la mi-temps. En deuxième période, l’écart a même grimpé jusqu’à +5 (18-13 à la 32eme, 25-20 à la 45eme) et les Bretons pensaient sans doute s’acheminer vers la victoire. C’était sans compter sur la force mentale des Istréens, qui sont d’abord revenus à 25-23 (48eme), puis ont subi un nouvel éclat (28-24, 52eme), pour finalement se retrouver menés 30-27 à 3’14 de la fin.

Istres peut remercier Dentz

C’est alors qu’Edgar Dentz a réduit l’écart à -2 à 2’22 du buzzer, puis son gardien Arnaud Tabarand (12 arrêts lors de ce match) a stoppé un tir de Louis Despreaux. Dentz a ensuite marqué sur penalty à 1’20 de la fin (30-29), son meilleur buteur Robin Molinie (7 buts) a perdu un ballon, et c’est finalement Jakob Mikkelsen qui a inscrit le but du nul à huit secondes du buzzer ! Cesson-Rennes termine avec 65% de réussite au tir et Istres avec 73%, dans le sillage d’un Edgar Dentz qui a rentré 9 de 10 tentatives. Voilà un point capital pour Istres, quatorzième, en vue du maintien, avant de recevoir Créteil (11eme) la semaine prochaine. Cesson-Rennes, de son côté, reste sixième alors qu’il aurait pu grimper à la quatrième place en cas de victoire. Prochain match : à Dunkerque.



LIQUI MOLY STARLIGUE / 13EME JOURNEE

Jeudi 9 décembre 2021

Cesson-Rennes - Istres : 30-30



Vendredi 10 décembre 2021

20h30 : Nancy - Nîmes

20h30 : Toulouse - Créteil



Samedi 11 décembre 2021

20h00 : Montpellier - Chartres

20h45 : Nantes - Chambéry



Dimanche 12 décembre 2021

18h30 : Saint-Raphaël - Aix



Reportés pour cause de covid : Saran - PSG et Limoges - Dunkerque