Liqui Moly StarLigue (J13) : Limoges surclasse Dunkerque

Limoges se relance. Ce mercredi soir, du côté de Beaublanc, en match en retard de la treizième journée de la Liqui Moly Starligue, le club de Limoges a largement battu Dunkerque (36-29)., avec un total de sept réalisations à 100% de réussite. Matej Hrstic a également inscrit sept buts, mais à 64% de réussite. En face, Tom Pelayo et Kornél Nagy ont terminé avec cinq buts chacun et respectivement 100% et 63% de réussite, mais cela n'a donc pas suffi. Le second acte fut encore à l'avantage du LH, qui en a donc profité pour accroître encore un peu plus son avance.Une avance finale qui est donc montée à +7. Un match qui contraste fortement avec leur dernière confrontation. En effet, le 29 mai dernier, à l'occasion de la 28eme journée de championnat, Limoges et Dunkerque s'étaient alors quittés sur un match nul (25-25)., pour ce même club limougeaud, à chaque fois à domicile. D'abord mercredi dernier contre Montpellier (29-30), puis dimanche dernier contre Chartres (30-32). Pour Dunkerque, en revanche, rien ne va décidément plus, avec cette troisième défaite d'affilée dans le championnat. Au classement du championnat de France, si Limoges occupe la onzième place, Dunkerque, de son côté, n'est que treizième.Cesson-Rennes - Istres : 30-30Nancy -: 24-28Toulouse - Créteil : 28-28- Chartres : 32-21- Chambéry : 38-29Saint-Raphaël -: 24-31Saran -: 27-34- Dunkerque : 36-29