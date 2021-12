Liqui Moly StarLigue (J12) : Septième victoire de suite pour Nantes

Nantes est un dauphin de plus en plus solide. Les joueurs d’Alberto Entrerrios ont prolongé leur série de victoires en Liqui Moly StarLigue à l’occasion de l’affiche de la 12eme journée et un déplacement sur le parquet de Nîmes. Si Julien Rebichon (2 buts sur 2 tirs) a ouvert le score pour l’USAM, le « H » a enchaîné avec un 3-0 mené par Valero Rivera (3 buts sur 5 tirs) et s’est installé en tête au tableau d’affichage. Toutefois, les Nîmois se sont accrochés et, peu après le quart d’heure de jeu, ont su revenir à hauteur grâce à Benjamin Gallego (1 but sur 1 tir). Le bras de fer entre les deux formations a ensuite tourné en faveur de Nantais, qui ont atteint la mi-temps avec deux buts d’avance, grâce notamment à un Emil Nielsen (14 arrêts à 38% d’efficacité) encore au rendez-vous.

Nantes s’est irrémédiablement détaché

L’entame du deuxième acte a été l’occasion pour le « H » de creuser l’écart, Kiril Lazarov (9 buts sur 11 tirs) offrant un avantage de cinq buts à son équipe avec 20 minutes encore à jouer. Toutefois, les joueurs de Loire-Atlantique ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, atteignant les dix buts d’avance à un peu moins de dix minutes de la fin de la rencontre. A l’orgueil, la « Green Team » a tenté de réduire l’écart mais les coéquipiers de Mohammad Sanad (10 buts sur 15 tirs) échouent finalement à six buts (26-34) et signent un troisième match de suite sans victoire. Nantes, pour sa part, revient provisoirement à trois points du PSG, qui reçoit Nancy ce dimanche, grâce à cette septième victoire de suite en championnat.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Jeudi 2 décembre 2021

Chambéry - Cesson-Rennes : 31-27



Vendredi 3 décembre 2021

Chartres - Dunkerque : 27-26

Créteil - Limoges : 32-31



Samedi 4 décembre 2021

Nîmes - Nantes : 26-34



Dimanche 5 décembre 2021

15h30 : Toulouse - Montpellier

17h00 : PSG Handball - Nancy



Reportés à une date ultérieure

Istres - Saint-Raphaël

Aix - Saran