Liqui Moly StarLigue (J12) : Le goût de la victoire retrouvé par Chartres et Créteil

Créteil attendait ça depuis le 10 octobre dernier ! Quasiment deux mois après son succès sur Nancy, le club francilien a profité de la réception de Limoges pour renouer avec le goût de la victoire en Liqui Moly StarLigue. Si les Limougeauds ont fait la course en tête en début de match, les Cristoliens ont commencé à se détacher au quart d’heure de jeu pour atteindre la mi-temps avec une avance de deux buts, Dragan Gajic (8 buts sur 9 tirs) réduisant l’écart juste avant la pause sur un jet de sept mètres. Un retard que Limoges a rapidement fait fondre avant d’aborder le dernier quart d’heure avec trois buts d’avance. Toutefois, les coéquipiers de Valentin Aman (7 buts sur 9 tirs) se sont accrochés, signant un 7-0 à l’orée du dernier quart d’heure pour s’envoler puis résister afin d’aller chercher cette victoire qui les fuyait tant (32-31).

Chartres revit également

Battu lors de ses trois dernières sorties en championnat, Chartres a également su retrouver la joie de la victoire dans un duel accroché face à Dunkerque. L’USDK a fait le premier break à la 10eme minute mais sans parvenir à distancer les Chartrains. Les deux équipes se sont alors rendu coup pour coup jusqu’à la pause, atteinte sur un score de parité. Grâce à Théo Avelange Demouge (10 buts sur 13 tirs), Dunkerque a su reprendre trois buts d’avance en début de deuxième acte mais Chartres a su recoller avec un peu moins d’un quart d’heure à jouer. L’indécision a tenu jusqu’au bout de la rencontre avec aucune équipe qui n’a su prendre plus d’un but d’avance. A 77 secondes du buzzer, Adrian Figueras (7 buts sur 8 tirs) a converti le jet de sept mètres qui a permis à Chartres de repasser devant. Sur la dernière action, Nebojsa Grahovac (7 arrêts à 33% d’efficacité) a su se montrer ferme pour permettre à son équipe de s’imposer (27-26).



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Jeudi 2 décembre 2021

Chambéry - Cesson-Rennes : 31-27



Vendredi 3 décembre 2021

Chartres - Dunkerque : 27-26

Créteil - Limoges : 32-31



Samedi 4 décembre 2021

20h30 : Nîmes - Nantes



Dimanche 5 décembre 2021

15h30 : Toulouse - Montpellier

17h00 : PSG Handball - Nancy



Reportés à une date ultérieure

Istres - Saint-Raphaël

Aix - Saran