Liqui Moly StarLigue (J12) : Invincibilité préservée pour le PSG, encore une défaite pour Montpellier

Le PSG Handball est toujours aussi intraitable. A l’occasion de la réception du promu et lanterne rouge Nancy, le leader invaincu de la Liqui Moly StarLigue a signé un douzième succès en douze journées et sans vraiment forcer. Les Nancéiens n’ont tenu la dragée haute aux Parisiens que l’espace de cinq minutes. Un 4-0 avec Nikola Karabatic (4 buts sur 7 tirs) à la manœuvre a permis au PSG de prendre cinq buts d’avance très tôt dans la rencontre. Sans complexe, Nancy est alors revenu à deux buts grâce à Tiago Rocha (7 buts sur 9 tirs) mais les Parisiens ont su terminer fort le premier acte pour atteindre la mi-temps avec une avance de cinq buts, grâce à une dernière réalisation de Dainis Kristopans (3 buts sur 7 tirs). Dès le retour sur le parquet, Nedim Remili (5 buts sur 6 tirs) a donné le ton avec un 5-1 en faveur du club de la Capitale qui a corsé un peu plus l’addition. La barre des dix buts d’avance a été atteindre à douze minutes du terme de la rencontre grâce à Elohim Prandi (6 buts sur 9 tirs). Au final, c’est avec un avantage de douze longueurs que le PSG s’impose (38-26) et reprend cinq points d’avance sur PSG sur Nantes.

Toulouse inflige une nouvelle défaite à Montpellier

Montpellier retombe dans ses travers. Brillants en Ligue des Champions, les joueurs de Patrice Canayer ont une nouvelle fois trébuché en Liqui Moly StarLigue, concédant à Toulouse leur troisième défaite en quatre matchs. Les deux équipes se sont tout d’abord rendu coup pour coup mais des réalisations de Lucas Moscariello (1 but sur 3 tirs), Olafur Gudmundsson (1 but sur 1 tir) et Kyllian Villeminot (5 buts sur 7 tirs) ont permis au MHB de faire le premier break au quart d’heure de jeu. Le Fenix a toutefois effacé ce retard de deux buts au cœur d’un 4-0 qui a permis à Toulouse de se détacher pour mener de trois buts à la pause. Les coéquipiers de Nemanja Ilic (7 buts sur 9 tirs) devaient s’attendre à une réaction de la part du club héraultais au retour sur le parquet. Mais le MHB, malgré un puissant Lucas Pellas (7 buts sur 9 tirs) a finalement sombré dans un deuxième acte maîtrisé par les Toulousains. Comptant jusqu’à sept buts d’avance, le Fenix s’impose nettement (32-26) et signe un sixième match sans défaite en championnat. Montpellier, pour sa part, continue de reculer dans la hiérarchie et pointe désormais au neuvième rang à déjà quatorze points du PSG.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Jeudi 2 décembre 2021

Chambéry - Cesson-Rennes : 31-27



Vendredi 3 décembre 2021

Chartres - Dunkerque : 27-26

Créteil - Limoges : 32-31



Samedi 4 décembre 2021

Nîmes - Nantes : 26-34



Dimanche 5 décembre 2021

Toulouse - Montpellier : 32-26

PSG Handball - Nancy : 38-26



Reportés à une date ultérieure

Istres - Saint-Raphaël

Aix - Saran