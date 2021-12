Liqui Moly Starligue (J12) : Chambéry se reprend contre Cesson Rennes

Chambéry est cinquième du classement

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Jeudi 2 décembre 2021

Vendredi 3 décembre 2021

Samedi 4 décembre 2021

Dimanche 5 décembre 2021

Reportés en raison du coronavirus

Chambéry se reprend. Ce jeudi soir, en ouverture de la douzième journée de Liqui Moly Starligue de handball masculin, le club savoyard s'est imposé, dans son antre, contre Cesson-Rennes (31-27). A la pause, les vainqueurs du jour étaient alors déjà devant, avec même une avance de deux unités (12-10).Lors de ses quatre dernières rencontres de championnat, Chambéry a alterné défaite et victoire et restait même sur un revers enregistré dans la salle de Saint-Raphaël (30-29). Lors de leur dernier affrontement, le 29 mai dernier, dans le cadre de la 28eme journée du championnat de France, Chambéry et Cesson-Rennes s'étaient alors quittés sur un match nul (28-28).Cette fois, ce sont bien les Chambériens qui ont donc eu le dernier mot. Le samedi 11 décembre prochain, ils auront ainsi l'occasion d'enchaîner à Nantes, alors que Cesson-Rennes, qui restait sur un succès enregistré à domicile, contre Chartres (25-24), aura l'occasion de se rattraper contre Istres, jeudi prochain.A une petite unité et à la sixième place, on retrouve sa victime du jour, Cesson-Rennes. A noter qu'une autre rencontre était également prévue ce jeudi soir. Mais finalement, le match qui aurait dû opposer le club d'Istres à celui de Saint-Raphaël a été reporté, en raison du coronavirus. En effet, plusieurs membres de la formation d'Istres ont ainsi été testés positifs, ce qui a donc motivé ce fameux report.- Cesson-Rennes : 31-27Chartres - DunkerqueCréteil - LimogesNîmes - NantesToulouse - MontpellierPSG Handball - NancyIstres - Saint-RaphaëlAix - Saran