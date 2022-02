Liqui Moly StarLigue (J12) : Aix dispose de Saran

Aix est troisième



[ Fin de match ]

VICTOIRE



Une seconde mi-temps maîtrisée par nos aixois !

Le #PAUC s'impose 32 à 26 face à Saran



Rdv ce vendredi à 20h à l'Arena pour PAUC-NANCY ! Nos aixois auront besoin de vous chers supporters

— PAUC HANDBALL February 8, 2022

HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 12EME JOURNEE

Jeudi 2 décembre 2021

Vendredi 3 décembre 2021

Samedi 4 décembre 2021

Dimanche 5 décembre 2021

Mardi 8 février 2022

Reporté à une date ultérieure

Soirée réussie pour Aix. Ce mardi soir, dans le cadre d'un match en retard comptant pour la 12eme journée de Liqui Moly Starligue, le club s'est imposé, dans son antre, contre la formation de Saran, promue cette saison.Mais, dans le second acte, les locaux ont clairement accéléré, avec un total de seize nouveaux buts inscrits, contre seulement onze encaissés. Pour un écart de +5, et de +6 au final (32-26). Aix enchaîne donc un deuxième succès dans l'élite et n'a d'ailleurs perdu qu'un seul de ses six derniers matchs dans le championnat de France.C'était alors le 15 décembre dernier, contre Toulouse (29-31), pour le compte de la 14eme journée de Liqui Moly Starligue. Un vrai bol d'air également à domicile, car, toutes compétitions confondues et dans son antre, Aix restait sur une seule victoire lors de ses six dernières réceptions.Cette saison dans l'élite, le club ne s'est imposé que trois fois, dont deux loin de ses bases. Toutes compétitions confondues, il s'agit de sa cinquième défaite de rang. Au classement du championnat de France de handball, Aix consolide encore un peu plus sa troisième place, dans le même nombre de points (23) que Nantes. De son côté, Saran végète en quinzième position.- Cesson-Rennes : 31-27- Dunkerque : 27-26- Limoges : 32-31Nîmes -: 26-34- Montpellier : 32-26- Nancy : 38-26- Saran : 32-26Istres - Saint-Raphaël