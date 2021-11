Liqui Moly StarLigue (J11) : Vainqueur de Nîmes, Montpellier reprend des couleurs

Montpellier repart de l’avant en Liqui Moly StarLigue ! Impérial en Ligue des Champions avec six victoires de suite, le club héraultais ne pouvait pas laisser la situation se détériorer en championnat après des revers concédés face à Aix et à Chambéry. Dans l’avant-dernier match de la 11eme journée, le MHB est sorti vainqueur du derby face à Nîmes sur le parquet du FDI Stadium, nouveau nom du Palais des Sports René-Bougnol. Il n’a pas fallu attendre plus de cinq minutes pour voir les joueurs de Patrice Canayer creuser un premier écart de trois buts grâce à Hugo Descat (5 buts sur 6 tirs) et Yanis Lenne (6 buts sur 7 tirs). Il en fallait toutefois plus pour effrayer une équipe de l’USAM qui a recollé en l’espace de six minutes, avec Mohammad Sanad (4 buts sur 7 tirs) pour égaliser. Un jeu du chat et de la souris qui s’est poursuivi pendant l’essentiel de la première période de la rencontre. O’Brian Nyateu (3 buts sur 4 tirs) a même pensé permettre à Nîmes de retrouver son vestiaire à hauteur de Montpellier.

Montpellier a fait céder Nîmes

Mais Julien Bos (1 but sur 2 tirs) a permis au MHB de virer en tête d’une longueur. Toutefois, la résistance de la « Green Team » n’a pas survécu très longtemps à la mi-temps. Si le gardien Téodor Paul a profité d’un tir à longue distance pour remettre les deux équipes à égalité, Kyllian Villeminot (5 buts sur 9 tirs) a redonné dans la foulée deux longueurs d’avance au club héraultais. A partir de là, les coéquipiers de Valentin Porte (4 buts sur 6 tirs) ont tenu les rênes de bout en bout de la deuxième période. Il a toutefois fallu attendre les dix dernières minutes pour voir les protégés de Patrice Canayer se mettre définitivement à l’abri. L’écart maximal a été de cinq buts à deux minutes du terme de la rencontre mais Montpellier s’impose au final de trois longueurs (32-29), infligeant à l’USAM un deuxième match de suite sans victoire. Les Gardois reculent au sixième rang du classement Le MHB se rapproche ainsi à une longueur de sa victime du soir mais reste à six longueurs du podium après les succès de Nantes et Aix ce vendredi.



HANDBALL - LIQUI MOLY STARLIGUE / 11EME JOURNEE

Jeudi 25 novembre 2021

Cesson-Rennes - Chartres : 25-24



Vendredi 26 novembre 2021

Saint-Raphaël - Chambéry : 30-29

Saran - Toulouse : 30-32

Dunkerque - Aix : 29-30

Nantes - Créteil : 30-25

Nancy - Istres : 23-27



Samedi 27 novembre 2021

Montpellier - Nîmes : 32-29



Dimanche 28 novembre 2021

14h45 : Limoges - PSG Handball